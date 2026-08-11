Chaveamento da Copa do Brasil: confira os confrontos até a final

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Sorteio definiu os quatro duelos das quartas de final e separou os clubes em dois lados da chave; mandos ainda serão definidos; saiba mais

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O chaveamento da Copa do Brasil 2026 já está definido até a decisão. O sorteio das quartas de final colocou Grêmio e Internacional no mesmo lado da chave de Cruzeiro e Atlético-MG. Na outra parte ficaram Vasco, Vitória, Palmeiras e Santos.

Além dos confrontos, os mandos de campo das quartas de final já foram definidos. Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras serão os mandantes dos jogos de ida, enquanto Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos terão o mando nas partidas de volta.

Chaveamento da Copa do Brasil 2026

Primeiro lado da chave

Quartas de final 1: Internacional x Grêmio — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

Internacional x Grêmio — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro Quartas de final 2: Cruzeiro x Atlético-MG — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

Semifinal 1: vencedor de Internacional x Grêmio x vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG.

Segundo lado da chave

Quartas de final 3: Vasco x Vitória — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

Vasco x Vitória — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro Quartas de final 4: Palmeiras x Santos — ida em 26 de agosto e volta em 2 de setembro

Semifinal 2: vencedor de Vasco x Vitória x vencedor de Palmeiras x Santos.

Como fica o caminho até a final?

De um lado da chave, quem avançar de Internacional x Grêmio enfrentará na semifinal o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG.

Na outra semifinal, o classificado de Vasco x Vitória terá pela frente quem avançar de Palmeiras x Santos.

Final: vencedor da Semifinal 1 x vencedor da Semifinal 2.

Dessa forma, os dois clubes que vencerem as semifinais disputarão a final da Copa do Brasil 2026.

Mandos de campo das quartas de final

A ordem dos mandos já foi definida. Os quatro jogos de ida terão Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras como mandantes.

Internacional x Grêmio: Internacional manda o jogo de ida;

Internacional manda o jogo de ida; Cruzeiro x Atlético-MG: Cruzeiro manda o jogo de ida;

Cruzeiro manda o jogo de ida; Vasco x Vitória: Vasco manda o jogo de ida;

Vasco manda o jogo de ida; Palmeiras x Santos: Palmeiras manda o jogo de ida.

Nas partidas de volta, Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos serão os mandantes.

Datas da Copa do Brasil

Jogos de ida das quartas de final: 26 de agosto;

26 de agosto; Jogos de volta das quartas de final: 2 de setembro;

2 de setembro; Semifinais: 1º e 13 de novembro;

1º e 13 de novembro; Final: 6 de dezembro, em jogo único.

Com confrontos, mandos e datas definidos, os oito clubes classificados já conhecem o caminho que terão de percorrer até a final da Copa do Brasil 2026.