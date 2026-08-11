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Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 ao vivo: onde assistir e horário

CBF define nesta terça (11) os confrontos, os mandos de campo e o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil; veja onde acompanhar ao vivo

Por Lucas Valle Publicado em 11/08/2026 às 10:00
Copa do Brasil: Sorteio do mando de campo das próximas fases será na próxima semana
Copa do Brasil: Sorteio do mando de campo das próximas fases será na próxima semana - Staff Images/CBF

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A CBF realiza nesta terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai definir os confrontos da próxima fase da competição.

Além dos duelos, o sorteio também estabelecerá os mandos de campo e o chaveamento até a final da Copa do Brasil.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo?

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube, a CBF TV.

Como funciona o sorteio das quartas?

O sorteio das quartas de final será sem divisão por potes e sem restrições de confrontos. Dessa forma, qualquer uma das oito equipes classificadas poderá enfrentar qualquer outro clube.

Com isso, o sorteio pode definir clássicos e confrontos entre grandes clubes brasileiros, como Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.

Além dos confrontos das quartas, a CBF também vai definir a ordem dos mandos de campo e o chaveamento da competição até a final.

Quem já está classificado?

Até o momento, seis equipes já garantiram vaga nas quartas de final:

  • Atlético-MG
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Internacional
  • Palmeiras
  • Santos
  • Vasco
  • Vitória

As duas vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (6), nos confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR.

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Resultados das oitavas de final

  • Fluminense 1 x 3 Vasco - Vasco classificado
  • Grêmio 2 x 1 Mirassol - Grêmio classificado
  • Juventude 0 x 1 Atlético-MG - Atlético-MG classificado
  • Remo 0 x 1 Santos - Santos classificado
  • Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense - Cruzeiro classificado
  • Fortaleza 3 x 5 Palmeiras - Palmeiras classificado 
  • Corinthians 2 x 3 Internacional - Internacional classificado
  • Vitória 4 x 2 Athletico-PR — Vitória classificado

Quando serão os jogos das quartas de final?

As partidas das quartas de final estão previstas para acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro.

  • Jogos de ida: 26 de agosto
  • Jogos de volta: 3 de setembro

A CBF definirá no sorteio desta terça-feira a ordem dos mandos de campo de cada confronto.

Premiação da Copa do Brasil

Cada clube que alcançar as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões.

Nas fases seguintes, os valores aumentam:

  • Semifinal: R$ 9 milhões;
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.