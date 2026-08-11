Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 ao vivo: onde assistir e horário
CBF define nesta terça (11) os confrontos, os mandos de campo e o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil; veja onde acompanhar ao vivo
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A CBF realiza nesta terça-feira (11), às 11h (horário de Brasília), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai definir os confrontos da próxima fase da competição.
Além dos duelos, o sorteio também estabelecerá os mandos de campo e o chaveamento até a final da Copa do Brasil.
Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo?
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da entidade no YouTube, a CBF TV.
- YouTube: CBF TV (clique para assistir)
- YouTube: ge tv
- TV fechada: sportv
- Internet: ge
Como funciona o sorteio das quartas?
O sorteio das quartas de final será sem divisão por potes e sem restrições de confrontos. Dessa forma, qualquer uma das oito equipes classificadas poderá enfrentar qualquer outro clube.
Com isso, o sorteio pode definir clássicos e confrontos entre grandes clubes brasileiros, como Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.
Além dos confrontos das quartas, a CBF também vai definir a ordem dos mandos de campo e o chaveamento da competição até a final.
Quem já está classificado?
Até o momento, seis equipes já garantiram vaga nas quartas de final:
- Atlético-MG
- Cruzeiro
- Grêmio
- Internacional
- Palmeiras
- Santos
- Vasco
- Vitória
As duas vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (6), nos confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR.
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Resultados das oitavas de final
- Fluminense 1 x 3 Vasco - Vasco classificado
- Grêmio 2 x 1 Mirassol - Grêmio classificado
- Juventude 0 x 1 Atlético-MG - Atlético-MG classificado
- Remo 0 x 1 Santos - Santos classificado
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense - Cruzeiro classificado
- Fortaleza 3 x 5 Palmeiras - Palmeiras classificado
- Corinthians 2 x 3 Internacional - Internacional classificado
- Vitória 4 x 2 Athletico-PR — Vitória classificado
Quando serão os jogos das quartas de final?
As partidas das quartas de final estão previstas para acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro.
- Jogos de ida: 26 de agosto
- Jogos de volta: 3 de setembro
A CBF definirá no sorteio desta terça-feira a ordem dos mandos de campo de cada confronto.
Premiação da Copa do Brasil
Cada clube que alcançar as quartas de final garante uma premiação de R$ 4 milhões.
Nas fases seguintes, os valores aumentam:
- Semifinal: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
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