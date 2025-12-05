fechar
Futebol | Notícia

Por que a Itália não está no sorteio da Copa do Mundo de 2026? Entenda

O sorteio para o Mundial acontece nesta sexta-feira (05). Ainda restam seis vagas para o torneio, que serão definidas na repescagem.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/12/2025 às 8:00
Tonali, meia da Seleção da Itália
Tonali, meia da Seleção da Itália - Reprodução/ Azzurra

A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.

A Copa será sediada por Canadá, México e Estados Unidos e terá, pela primeira vez, 48 equipes na disputa.

A fase de grupos será composta por 12 grupos compostos por quatro equipes. Avançam para as eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, assim como os oito melhores terceiros.

Até este momento, existem 42 seleções confirmadas, restando seis vagas que serão decididas nas repescagens (europeia e intercontinental).

Por que a Itália não está no sorteio da Copa do Mundo de 2026?

A Itália não estará presente no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 porque ainda não garantiu sua classificação para o Mundial.

A Azzurra terminou apenas na segunda colocação de seu grupo nas Eliminatórias da Europa e, por isso, não conquistou vaga direta.

Agora, a seleção tetracampeã mundial precisará disputar a repescagem europeia, um caminho mais difícil e decisivo, composto por jogos únicos que não permitem erros.

Somente as equipes já classificadas participam do sorteio da Copa, e como a Itália ainda depende da repescagem, seu nome fica de fora até que confirme sua vaga.

Veja como ficaram os confrontos da repescagem europeia

Chave 1

  • Itália x Irlanda do Norte
  • País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Chave 2

  • Ucrânia x Suécia
  • Polônia x Albânia

Chave 3

  • Turquia x Romênia
  • Eslováquia x Kosovo

Chave 4

  • Dinamarca x Macedônia do Norte
  • República Tcheca x Irlanda

Leia Também

Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026?

  • AFC: Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar
  • CAF: Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim
  • CONMEBOL: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai
  • OFC: Nova Zelândia
  • CONCACAF: Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao
  • UEFA: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia

