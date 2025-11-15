Qual jogo vai passar na Globo hoje (15/11)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira a programação da Globo neste sábado (15/11), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.

Em semana de Data Fifa, a Seleção Brasileira terá compromisso importante neste sábado, 14 de novembro de 2025.

A tarde promete ser movimentada com o amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que terá transmissão ao vivo da TV Globo.

A partir das 13h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Senegal no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres.

Programação da Globo hoje (15)

04h30 – Corujão II – Ensina-Me o Amor

06h00 – Globo Rural

06h50 – Bom Dia Sábado

07h50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08h30 – É de Casa

11h15 – Jornal (praça)

12h10 – Globo Esporte

12h25 – Jornal Hoje

12h50 – Futebol

15h00 – Sessão de Sábado

15h45 – O Melhor da Escolinha

16h15 – Caldeirão com Mion

18h40 – Êta Mundo Melhor!

19h25 – Jornal (praça)

19h45 – Dona de Mim

20h30 – Jornal Nacional

21h20 – Três Graças

22h25 – Altas Horas

00h15 – Supercine – Nós

02h05 – Dona de Mim

02h50 – Corujão I – Homens de Coragem

04h25 – Corujão II – Vitórias de uma Vida

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular