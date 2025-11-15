Qual jogo vai passar na Globo hoje (15/11)? Confira a programação completa
Confira a programação da Globo neste sábado (15/11), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.
Em semana de Data Fifa, a Seleção Brasileira terá compromisso importante neste sábado, 14 de novembro de 2025.
A tarde promete ser movimentada com o amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que terá transmissão ao vivo da TV Globo.
A partir das 13h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Senegal no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres.
Programação da Globo hoje (15)
- 04h30 – Corujão II – Ensina-Me o Amor
- 06h00 – Globo Rural
- 06h50 – Bom Dia Sábado
- 07h50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
- 08h30 – É de Casa
- 11h15 – Jornal (praça)
- 12h10 – Globo Esporte
- 12h25 – Jornal Hoje
- 12h50 – Futebol
- 15h00 – Sessão de Sábado
- 15h45 – O Melhor da Escolinha
- 16h15 – Caldeirão com Mion
- 18h40 – Êta Mundo Melhor!
- 19h25 – Jornal (praça)
- 19h45 – Dona de Mim
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Três Graças
- 22h25 – Altas Horas
- 00h15 – Supercine – Nós
- 02h05 – Dona de Mim
- 02h50 – Corujão I – Homens de Coragem
- 04h25 – Corujão II – Vitórias de uma Vida
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
