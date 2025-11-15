fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (15/11)? Confira a programação completa

Confira a programação da Globo neste sábado (15/11), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/11/2025 às 5:20
- Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Em semana de Data Fifa, a Seleção Brasileira terá compromisso importante neste sábado, 14 de novembro de 2025.

A tarde promete ser movimentada com o amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, que terá transmissão ao vivo da TV Globo.

A partir das 13h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Senegal no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres.

Leia Também

Programação da Globo hoje (15)

  • 04h30 – Corujão II – Ensina-Me o Amor
  • 06h00 – Globo Rural
  • 06h50 – Bom Dia Sábado
  • 07h50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
  • 08h30 – É de Casa
  • 11h15 – Jornal (praça)
  • 12h10 – Globo Esporte
  • 12h25 – Jornal Hoje
  • 12h50 – Futebol
  • 15h00 – Sessão de Sábado
  • 15h45 – O Melhor da Escolinha
  • 16h15 – Caldeirão com Mion
  • 18h40 – Êta Mundo Melhor!
  • 19h25 – Jornal (praça)
  • 19h45 – Dona de Mim
  • 20h30 – Jornal Nacional
  • 21h20 – Três Graças
  • 22h25 – Altas Horas
  • 00h15 – Supercine – Nós
  • 02h05 – Dona de Mim
  • 02h50 – Corujão I – Homens de Coragem
  • 04h25 – Corujão II – Vitórias de uma Vida

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Leia também

GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas
GE TV

GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Compartilhe

Tags