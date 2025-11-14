GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas
Clique aqui e escute a matéria
O canal esportivo da Globo na plataforma do YouTube, o GE TV, não tem decepcionado em termos de audiência. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, que compartilhou os dados do Kanter Ibope, já foram mais de 23,5 milhões de pessoas alcançadas em dois meses no ar.
Segundo a coluna, os números do canal esportivo, que conta com Jorge Iggor, tem 12 milhões de seguidores, se somados os números do Instagram, Tik Tok e YouTube. Só com a plataforma do google, o canal conquistou 10 milhões de inscritos, com um público-alvo formado por pessoas de até 34 anos.
Em relação ao Tik Tok, o público também é formado por pessoas com até 34 anos. Também teve um crescimento na plataforma em torno de 74% comparado ao primeiro mês de exibição. No Instagram, o aumento foi de 56% desde que estreou. O público jovem também foi atraído pelo canal no streaming da Globoplay.
Até o momento, a partida mais relevante do canal ainda é a transmissão de Racing e Flamengo, em 29 de outubro, que obteve 16 milhões de seguidores. Esses foram os dados divulgados pelo YouTube Analytics, reforçados pelo Outro Canal.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br