GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas

O canal esportivo da Globo na plataforma do YouTube, o GE TV, não tem decepcionado em termos de audiência. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, que compartilhou os dados do Kanter Ibope, já foram mais de 23,5 milhões de pessoas alcançadas em dois meses no ar.

Segundo a coluna, os números do canal esportivo, que conta com Jorge Iggor, tem 12 milhões de seguidores, se somados os números do Instagram, Tik Tok e YouTube. Só com a plataforma do google, o canal conquistou 10 milhões de inscritos, com um público-alvo formado por pessoas de até 34 anos.

Em relação ao Tik Tok, o público também é formado por pessoas com até 34 anos. Também teve um crescimento na plataforma em torno de 74% comparado ao primeiro mês de exibição. No Instagram, o aumento foi de 56% desde que estreou. O público jovem também foi atraído pelo canal no streaming da Globoplay.

Até o momento, a partida mais relevante do canal ainda é a transmissão de Racing e Flamengo, em 29 de outubro, que obteve 16 milhões de seguidores. Esses foram os dados divulgados pelo YouTube Analytics, reforçados pelo Outro Canal.

