Futebol | Notícia

Cristiano Ronaldo fora da Copa? Craque português corre risco de ser punido pela FIFA

Atacante foi expulso em duelo válido pelas Eliminatórias Europeias, contra a Irlanda, e pode cumprir suspensão durante o Mundial de 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/11/2025 às 14:20
Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal
Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal - Reprodução/ Portugal

A expulsão de Cristiano Ronaldo na partida entre Irlanda e Portugal, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, pode ter consequências graves para o atacante de 40 anos.

O craque, que já deixou a concentração da seleção portuguesa após o jogo, não atuará na próxima rodada do torneio de qualificação para a competição.

Cristiano Ronaldo foi expulso, devido à uma cotovelada no zagueiro O'Shea em lance sem bola. Por se tratar de uma agressão, o atacante pode receber uma suspensão mais elevada, de acordo com o regulamento da FIFA.

Cristiano Ronaldo pode ficar de fora da Copa do Mundo?

Segundo o Código Disciplinar da FIFA, jogadores que cometem atos de agressão podem ser suspensos por ao menos três jogos ou por um período considerado adequado pelo Comitê Disciplinar.

"O jogador será suspenso por pelo menos três jogos se cometer uma agressão, incluindo dar uma cotovelada, socar, chutar, morder ou cuspir em um adversário ou em qualquer outra pessoa do campo de jogo que não seja um integrante da equipe de árbitros", diz o Item 1.

A regra é clara: qualquer suspensão em vigor após o término das Eliminatórias deve ser cumprida na Copa do Mundo. Portanto, Cristiano Ronaldo perderia, ao menos, duas partidas da fase de grupos da competição.

Portugal ainda terá um jogo decisivo nas eliminatórias, contra a Armênia, e a classificação direta ou a necessidade da repescagem pode influenciar se Cristiano Ronaldo será ou não afetado na primeira fase do Mundial.

Caso vença a Armênia, Portugal estará garantido na Copa do Mundo. Um empate também pode classificar a Seleção das Quinas.

No entanto, em caso de uma improvável derrota, os portugueses disputariam a repescagem, onde, provavelmente, não contariam com a presença de seu principal nome.

O episódio, que marca a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo jogando pela Seleção Portuguesa causa preocupação sobre sua presença no início do que pode ser sua última Copa do Mundo.

