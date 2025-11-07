Cristiano Ronaldo revela detalhes inéditos do pedido de casamento a Georgina Rodríguez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cristiano Ronaldo abriu o coração e deu detalhes inéditos do seu pedido de casamento a modelo Georgina Rodríguez.

Em entrevista ao podcast Uncensored, apresentado pelo jornalista britânico. Piers Morgan, o atacante do Al-Nassr contou que realizou um desejo antigo da amada.

“Ela sempre sonhou em ter um diamante e me pediu um anel. Procurei bastante até encontrar um que eu sabia que ela iria amar”, disse Cristiano Ronaldo. O craque português revelou que não entregou o anel de imediato, e que preferiu guardá-lo até sentir que era o momento certo para presentear Georgina e fazer o pedido.

Ronaldo destacou que o que mais o marcou naquele dia foi o fato de Georgina não se importar com a joia, mas sim com o gesto. “Eu não chorei, mas fiquei com os olhos marejados”, disse. “Foi algo simples, eu não sou exatamente um homem romântico”, confessou ele, que destacou o lado romântico.

“Quer dizer, eu sou, mas não daquele tipo que leva flores para casa toda semana, demonstro de outras formas. Foi um momento especial, eu tinha certeza de que ela era a mulher da minha vida. Então fiz o pedido e espero ter feito da maneira certa”, concluiu CR7. Os dois estão juntos desde 2016 e tem três filhos, Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo. Ele também é pai de Cristiano Jr., fruto de uma relação anterior.

