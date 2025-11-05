Quanto vale Vinicius Jr? Veja o valor de mercado e quanto o Real Madrid pode lucrar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A situação de Vini no time merengue não é das mais tranquilas, e o camisa 7 pode estar de saída já no próximo ano, caso o Real aceite alguma proposta

A situação de Vinicius Júnior no Real Madrid se tornou delicada. De acordo com o jornal Bild, o clube considera negociá-lo ao fim da temporada 2025/26 após uma sequência de conflitos com o técnico Xabi Alonso.

O desgaste começou no clássico contra o Barcelona, quando Vini reagiu mal à substituição.

Apesar de ter pedido desculpas, o gesto perdeu força após uma matéria do The Athletic apontar desconforto interno com o estilo de Alonso, informação que teria sido associada ao entorno do jogador, ampliando a tensão.

A crise aumentou na vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, quando Vinicius tomou a bola para cobrar um pênalti destinado a Mbappé e desperdiçou, irritando o treinador.

Segundo o Bild, Florentino Pérez decidiu reforçar o princípio de que “ninguém é maior que o Real Madrid”. Ainda assim, o clube tenta renovar o contrato de Vinicius Júnior, válido até 2027, para evitar uma possível desvalorização antes de uma eventual venda.

Qual é o valor de Vinicius Jr?

Hoje, Vinicius Júnior é avaliado em cerca de €150 milhões (aprox. R$ 930 milhões), sendo um dos jogadores mais valiosos do mundo.

Sua cláusula de rescisão, porém, é muito maior: €1 bilhão.

Ou seja: