fechar
Brasileirao | Notícia

Liverpool atropela Real Madrid, acaba com invencibilidade do adversário e cola no topo

A grande atuação do goleiro belga Courtois não foi o suficiente para impedir o Real Madrid de sofrer a primeira derrota na Liga dos Campeões da Europa

Por Davi Saboya Publicado em 04/11/2025 às 22:34
Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, em lance do jogo do clube merengue contra o Liverpool
Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, em lance do jogo do clube merengue contra o Liverpool - Jon Super/Estadão Conteúdo

Thibaut Courtois realizou uma atuação espetacular, nesta quarta-feira (4), em Anfield, realizando milagres diante de um Liverpool avassalador, mas não foi o suficiente. A pressão inglesa prevaleceu e o Real Madrid viu sua invencibilidade na Champions League chegar ao fim com uma derrota por 1x0, em noite de massacre dos anfitriões e festa da torcida local. O duelo foi válido pela 4ª rodada.

O jogo lembrou a final de 2021/22, com o Liverpool dominando e o Real se defendendo. Diferentemente daquela ocasião, o gol decisivo não veio de Vini Jr. (que pouco produziu desta vez). O brilho de Courtois, que segurou tudo em Saint-Denis, não bastou quando Alexis Mac Allister apareceu livre na área para marcar.

Com o resultado, Liverpool e Real Madrid ficam com nove pontos cada no grupo, encostando nos líderes e reacendendo o sonho inglês pela vaga direta às oitavas.

O Liverpool entrou em campo "faminto", buscando superar uma sequência de quatro derrotas seguidas e as decepções recentes contra o Real (finais de 2017/18 e 2021/22, e quartas de 2022/23). O time pressionou desde o início, com o Real adotando uma postura conservadora (quatro no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé no ataque).

Courtois, tal qual em 2022, foi o grande destaque do primeiro tempo, travando um duelo particular com Szoboszlai, com defesas espetaculares cara a cara e de longa distância. O ataque merengue foi inofensivo, com Vini Jr. bem marcado e Bellingham tendo a melhor chance, defendida por Mamardashvili. Um lance polêmico de mão na área de Tchouaméni, após revisão do VAR, não resultou em pênalti.

No segundo tempo, a muralha belga persistiu, defendendo cabeceios de Van Dijk e Ekitike. No entanto, o domínio foi premiado: Mac Allister subiu mais alto em cobrança de falta de Szoboszlai e, após nova checagem do VAR, fez o 1 a 0, levando a torcida ao delírio.

A entrada de Rodrygo melhorou ligeiramente o Real, que criou algumas chances, mas o triunfo do Liverpool, "mordido" e bem montado, foi justo.

Outros jogos da Champions League

Além de Liverpool x Real Madrid, que chamou a atenção de todo o mundo, nesta quarta-feira (4), mais oito jogos agitaram a rodada da Champions League:

  • Napoli 0x0 Eintracht Frankfurt
  • Slavia Praga x Arsenal
  • Atlético de Madrid 3x1 Union Saint-Gilloise
  • Bodo/Glimt 0x1 Monaco
  • Juventus 1x1 Sporting
  • Olympiacos 1x1 PSV
  • PSG 1x2 Bayern de Munique
  • Tottenham 4x0 Copenhague

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Qual jogo vai passar no SBT hoje (04/10)? Veja a programação e tabela da 4ª rodada da fase de liga da Champions League
Transmissão

Qual jogo vai passar no SBT hoje (04/10)? Veja a programação e tabela da 4ª rodada da fase de liga da Champions League
Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis
Liga dos Campeões

Transmissão ao vivo de Liverpool x Real Madrid: confira onde assistir online grátis

Compartilhe

Tags