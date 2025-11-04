Liverpool atropela Real Madrid, acaba com invencibilidade do adversário e cola no topo
A grande atuação do goleiro belga Courtois não foi o suficiente para impedir o Real Madrid de sofrer a primeira derrota na Liga dos Campeões da Europa
Thibaut Courtois realizou uma atuação espetacular, nesta quarta-feira (4), em Anfield, realizando milagres diante de um Liverpool avassalador, mas não foi o suficiente. A pressão inglesa prevaleceu e o Real Madrid viu sua invencibilidade na Champions League chegar ao fim com uma derrota por 1x0, em noite de massacre dos anfitriões e festa da torcida local. O duelo foi válido pela 4ª rodada.
O jogo lembrou a final de 2021/22, com o Liverpool dominando e o Real se defendendo. Diferentemente daquela ocasião, o gol decisivo não veio de Vini Jr. (que pouco produziu desta vez). O brilho de Courtois, que segurou tudo em Saint-Denis, não bastou quando Alexis Mac Allister apareceu livre na área para marcar.
Com o resultado, Liverpool e Real Madrid ficam com nove pontos cada no grupo, encostando nos líderes e reacendendo o sonho inglês pela vaga direta às oitavas.
O Liverpool entrou em campo "faminto", buscando superar uma sequência de quatro derrotas seguidas e as decepções recentes contra o Real (finais de 2017/18 e 2021/22, e quartas de 2022/23). O time pressionou desde o início, com o Real adotando uma postura conservadora (quatro no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé no ataque).
Courtois, tal qual em 2022, foi o grande destaque do primeiro tempo, travando um duelo particular com Szoboszlai, com defesas espetaculares cara a cara e de longa distância. O ataque merengue foi inofensivo, com Vini Jr. bem marcado e Bellingham tendo a melhor chance, defendida por Mamardashvili. Um lance polêmico de mão na área de Tchouaméni, após revisão do VAR, não resultou em pênalti.
No segundo tempo, a muralha belga persistiu, defendendo cabeceios de Van Dijk e Ekitike. No entanto, o domínio foi premiado: Mac Allister subiu mais alto em cobrança de falta de Szoboszlai e, após nova checagem do VAR, fez o 1 a 0, levando a torcida ao delírio.
A entrada de Rodrygo melhorou ligeiramente o Real, que criou algumas chances, mas o triunfo do Liverpool, "mordido" e bem montado, foi justo.
Outros jogos da Champions League
Além de Liverpool x Real Madrid, que chamou a atenção de todo o mundo, nesta quarta-feira (4), mais oito jogos agitaram a rodada da Champions League:
