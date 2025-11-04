Liverpool atropela Real Madrid, acaba com invencibilidade do adversário e cola no topo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A grande atuação do goleiro belga Courtois não foi o suficiente para impedir o Real Madrid de sofrer a primeira derrota na Liga dos Campeões da Europa

Thibaut Courtois realizou uma atuação espetacular, nesta quarta-feira (4), em Anfield, realizando milagres diante de um Liverpool avassalador, mas não foi o suficiente. A pressão inglesa prevaleceu e o Real Madrid viu sua invencibilidade na Champions League chegar ao fim com uma derrota por 1x0, em noite de massacre dos anfitriões e festa da torcida local. O duelo foi válido pela 4ª rodada.

O jogo lembrou a final de 2021/22, com o Liverpool dominando e o Real se defendendo. Diferentemente daquela ocasião, o gol decisivo não veio de Vini Jr. (que pouco produziu desta vez). O brilho de Courtois, que segurou tudo em Saint-Denis, não bastou quando Alexis Mac Allister apareceu livre na área para marcar.

Com o resultado, Liverpool e Real Madrid ficam com nove pontos cada no grupo, encostando nos líderes e reacendendo o sonho inglês pela vaga direta às oitavas.

O Liverpool entrou em campo "faminto", buscando superar uma sequência de quatro derrotas seguidas e as decepções recentes contra o Real (finais de 2017/18 e 2021/22, e quartas de 2022/23). O time pressionou desde o início, com o Real adotando uma postura conservadora (quatro no meio e apenas Vini Jr. e Mbappé no ataque).

Courtois, tal qual em 2022, foi o grande destaque do primeiro tempo, travando um duelo particular com Szoboszlai, com defesas espetaculares cara a cara e de longa distância. O ataque merengue foi inofensivo, com Vini Jr. bem marcado e Bellingham tendo a melhor chance, defendida por Mamardashvili. Um lance polêmico de mão na área de Tchouaméni, após revisão do VAR, não resultou em pênalti.

No segundo tempo, a muralha belga persistiu, defendendo cabeceios de Van Dijk e Ekitike. No entanto, o domínio foi premiado: Mac Allister subiu mais alto em cobrança de falta de Szoboszlai e, após nova checagem do VAR, fez o 1 a 0, levando a torcida ao delírio.

A entrada de Rodrygo melhorou ligeiramente o Real, que criou algumas chances, mas o triunfo do Liverpool, "mordido" e bem montado, foi justo.

Outros jogos da Champions League

Além de Liverpool x Real Madrid, que chamou a atenção de todo o mundo, nesta quarta-feira (4), mais oito jogos agitaram a rodada da Champions League: