Qual jogo vai passar na Globo hoje (01/10)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com seis jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Confira onde assistir às partidas da 26ª rodada, ao vivo.
Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, seis confrontos agitam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 26ª rodada. A TV Globo exibirá apenas duas partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Grêmio se enfrentam na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Botafogo recebe o Bahia no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Jogos desta quarta-feira (01)
- Mirassol × RB Bragantino — 19h
- Palmeiras × Vasco — 19h
- Sport × Fluminense — 19h
- Internacional × Corinthians — 19h30
- Botafogo × Bahia — 21h30
- Santos × Grêmio — 21h30
Programação da Globo hoje (01)
Manhã e Tarde
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia Praça
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:40 – Sessão da Tarde – Lucicreide Vai Pra Marte
Noite
- 17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – Praça TV – 2ª Edição
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:35 – Vale Tudo
- 21:20 – Futebol (Internacional x Corinthians e Botafogo x Bahia)
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Jornal da Globo
- 00:10 – Conversa com Bial
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
