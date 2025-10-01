fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (01/10)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com seis jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Confira onde assistir às partidas da 26ª rodada, ao vivo.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 13:06
Futebol na Globo 2025
Futebol na Globo 2025 - Reprodução

Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, seis confrontos agitam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 26ª rodada. A TV Globo exibirá apenas duas partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Grêmio se enfrentam na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Botafogo recebe o Bahia no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Jogos desta quarta-feira (01)

  • Mirassol × RB Bragantino — 19h
  • Palmeiras × Vasco — 19h
  • Sport × Fluminense — 19h
  • Internacional × Corinthians — 19h30
  • Botafogo × Bahia — 21h30
  • Santos × Grêmio — 21h30

Programação da Globo hoje (01)

Manhã e Tarde

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Praça
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15:40 – Sessão da Tarde – Lucicreide Vai Pra Marte

Noite

  • 17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – Praça TV – 2ª Edição
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:35 – Vale Tudo
  • 21:20 – Futebol (Internacional x Corinthians e Botafogo x Bahia)
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Jornal da Globo
  • 00:10 – Conversa com Bial

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

