Gustavo Mioto fará estreia como ator em nova novela da Globo

A Globo está investindo em novos formatos de novelas e já começou a produção de tramas feitas para serem assistidas principalmente pelo celular na vertical. Para atrair a atenção do público, o canal escalou o cantor sertanejo Gustavo Mioto para o projeto.

Segundo informações do jornal Extra, o ex-namorado de Ana Castela vai ser um dos protagonistas de Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, trama que será exclusiva do Globoplay, serviço de streaming do canal.

Na trama, que terá 50 episódios, Gustavo Mioto vai interpretar Diego, “um misterioso milionário que finge ser músico e pobre” para conquistar uma talentosa cantora e mãe solo, como revela a sinopse. Este, curiosamente, será o primeiro trabalho do artista como ator.

Além disto, outra produção, intitulada Tudo Por Uma segunda Chance será exibida dentro do universo da novela das sete, Dona de Mim, e publicada nas redes sociais da Globo na sequência. No elenco, Debora Ozório, Daniel Rangel, Jade Picon e Lilia Cabral viverão os personagens principais.

