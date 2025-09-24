Qual jogo vai passar na Globo hoje (24/09)? Confira a programação completa
Ao longo da noite desta quarta-feira (24), acompanharemos os confrontos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.
Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, um grande confronto agita a noite da Libertadores 2025, válido pelas partidas de volta das quartas de final. A TV Globo exibirá o jogo ao vivo.
O Palmeiras enfrenta o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília).
Programação da Globo hoje (24)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Praça
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15h35 – Sessão da Tarde – Os Homens São de Marte... e É Pra Lá que Eu Vou
- 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18h05 – Êta Mundo Melhor!
- 18h45 – Praça TV – 2ª Edição
- 19h15 – Dona de Mim
- 20h00 – Jornal Nacional
- 20h35 – Vale Tudo
- 21h20 – Futebol 2025 – Palmeiras x River Plate (Libertadores)
- 23h30 – Segue o Jogo
- 23h45 – Estrela da Casa
- 00h05 – Jornal da Globo
- 00h55 – Conversa com Bial
- 01h35 – Dona de Mim (reapresentação)
- 02h20 – Comédia na Madruga I
- 03h10 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.