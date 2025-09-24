fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (24/09)? Confira a programação completa

Ao longo da noite desta quarta-feira (24), acompanharemos os confrontos das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 15:11
Globo transmite os jogos da Libertadores 2025 na tv aberta
Globo transmite os jogos da Libertadores 2025 na tv aberta - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, um grande confronto agita a noite da Libertadores 2025, válido pelas partidas de volta das quartas de final. A TV Globo exibirá o jogo ao vivo.

O Palmeiras enfrenta o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília).

Programação da Globo hoje (24)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Praça
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h35 – Sessão da Tarde – Os Homens São de Marte... e É Pra Lá que Eu Vou
  • 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18h05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 – Praça TV – 2ª Edição
  • 19h15 – Dona de Mim
  • 20h00 – Jornal Nacional
  • 20h35 – Vale Tudo
  • 21h20 – Futebol 2025 – Palmeiras x River Plate (Libertadores)
  • 23h30 – Segue o Jogo
  • 23h45 – Estrela da Casa
  • 00h05 – Jornal da Globo
  • 00h55 – Conversa com Bial
  • 01h35 – Dona de Mim (reapresentação)
  • 02h20 – Comédia na Madruga I
  • 03h10 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

