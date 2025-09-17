Palmeiras bate River Plate na Argentina e abre vantagem nas quartas de final
Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols no primeiro tempo, o Verdão ainda sofreu no fim do jogo, mas garantiu a importante vitória
Em grande atuação, o Palmeiras venceu por 2x1 o River Plate, nesta quarta-feira (17), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O duelo foi válido pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América.
Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols do Verdão no primeiro tempo. Na base do abafa, os hermanos descontaram com Martínez no fim do jogo.
Com o resultado, o Verdão joga pelo empate na partida de volta para garantir uma vaga nas semifinais. O próximo embate acontece no dia 24 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
O jogo
Com coragem de sobra, o time de Abel Ferreira dominou o primeiro tempo no lotado estádio Monumental de Núñez. A superioridade foi recompensada logo aos 5 minutos, quando a defesa adversária falhou. O meio-campista Andreas Pereira cobrou um escanteio na medida para o zagueiro Gustavo Gómez, que subiu sozinho e cabeceou com precisão para abrir o placar, sem chances para o goleiro Franco Armani.
O Palmeiras seguiu controlando o jogo e ampliou sua vantagem antes do intervalo. Aos 40 minutos, uma bela jogada de equipe resultou em um passe preciso de Flaco López para o jovem atacante Vitor Roque. Ele não hesitou e finalizou na saída de Armani, marcando o segundo gol.
No segundo tempo, o River Plate aumentou a pressão e partiu para o ataque em busca de uma reação. A defesa do Verdão, liderada pelo goleiro Weverton, resistiu bravamente às investidas argentinas. No entanto, aos 43 minutos, o zagueiro Lucas Martínez Quarta arriscou um chute de longa distância que surpreendeu o goleiro brasileiro, diminuindo a diferença para 2 a 1.
Copa Sul-Americana
Ainda nesta quarta, o Atlético-MG empatou por 2x2 com o Bolívar, no estádio Hernando Siles. O duelo foi válido pela partida de ida da Copa Sul-Americana. O jogo de volta está marcado para o dia 24 de setembro, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.