LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tricolor busca o tetracampeonato da Libertadores e busca voltar a vencer a competição após 20 anos. Equatorianos eliminaram o Botafogo nas oitavas

O São Paulo vai encarar a LDU nesta quinta-feira (18/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores.

Como chegam as equipes

A LDU costuma impor muito o ritmo em casa, especialmente com a altitude ajudando a desgastar visitantes. São sete jogos sem perder contra times brasileiros como mandante.

Já o São Paulo chega embalado pela última vitória no Brasileirão, diante do Botafogo, por 1 a 0 e tenta manter a invencibilidade na Libertadores. Na fase anterior, o Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional.

Onde assistir LDU x São Paulo ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

Ficha técnica

Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)

18/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Competição: Libertadores - Quartas de Final

Libertadores - Quartas de Final Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Equador)

Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Equador) Onde Assistir: Paramount+

Prováveis Escalações

LDU: Gonzalo Valle; Quiñonez, Ade e Mina; Gruezo, Alvarado, Villamil, Ramírez e Quintero; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.