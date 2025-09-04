fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores 2025: Jogos das quartas-de-final acontecem na segunda quinzena de setembro

Oito times, três brasileiros, seguem vivos na briga pelo título; sem regra do gol gora, vagas na semifinal serão decididas em jogos de ida e volta

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 0:01
Chaveamento das quartas-de-final da Libertadores 2025
Chaveamento das quartas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A ansiedade é grande pelas quartas-de-final da Libertadores 2025! Apenas oito times, sendo três brasileiros (Flamengo, São Paulo e Palmeiras) seguem vivos na briga pelo título.

Com a Data Fifa acontecendo do dia 3 ao dia 9 e com as partidas de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil marcadas para os dias 10 e 11, a Libertadores só voltará à ativa na segunda quinzena deste mês de setembro.

As partidas de ida estão marcadas para os dias 161718, enquanto que os jogos da volta acontecerão nos dias 232425.

Em ambas as ocasiões, as partidas cairão em terças, quartas e quintas-feiras.

Data dos jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

Jogos de ida

Terça-feira (16/08)

  • 19h - Vélez Sarsfield x Racing Transmissão a definir

Quarta-feira (17/08)

  • 21h30 - River Plate x Palmeiras Transmissão a definir

Quinta-feira (18/08)

  • 19h - LDU x São Paulo Transmissão a definir
  • 21h30 - Flamengo x Estudiantes Transmissão a definir

Jogos da volta

Terça-feira (23/09)

  • 19h - Racing x Vélez Sarsfield Transmissão a definir

Quarta-feira (24/09)

  • 21h30 - Palmeiras x River Plate Transmissão a definir

Quinta-feira (25/09)

  • 19h - São Paulo x LDU Transmissão a definir
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo Transmissão a definir

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os cruzamentos da semifinal

Semifinal 1

  • São Paulo ou LDU River Plate ou Palmeiras

Semifinal 2

  • Vélez Sársfield ou Racing X Estudiantes ou Flamengo

Calendário até à Final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

  • Quartas-de-final: 17 de setembro (ida); 24 de setembro (volta)
  • Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
  • Final: 29 de novembro (jogo único)

Transmissão ao vivo

Os jogos das quartas-de-final terão transmissão dos seguintes canais de tv e streaming:

  • Globo, na tv aberta
  • ESPN, na tv fechada
  • Globoplay, no streaming
  • Disney+, no streaming
  • Paramount+, no streaming

