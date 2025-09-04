Chaveamento da Libertadores 2025: Jogos das quartas-de-final acontecem na segunda quinzena de setembro
Oito times, três brasileiros, seguem vivos na briga pelo título; sem regra do gol gora, vagas na semifinal serão decididas em jogos de ida e volta
A ansiedade é grande pelas quartas-de-final da Libertadores 2025! Apenas oito times, sendo três brasileiros (Flamengo, São Paulo e Palmeiras) seguem vivos na briga pelo título.
Com a Data Fifa acontecendo do dia 3 ao dia 9 e com as partidas de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil marcadas para os dias 10 e 11, a Libertadores só voltará à ativa na segunda quinzena deste mês de setembro.
As partidas de ida estão marcadas para os dias 16, 17 e 18, enquanto que os jogos da volta acontecerão nos dias 23, 24 e 25.
Em ambas as ocasiões, as partidas cairão em terças, quartas e quintas-feiras.
Data dos jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025
Jogos de ida
Terça-feira (16/08)
- 19h - Vélez Sarsfield x Racing - Transmissão a definir
Quarta-feira (17/08)
- 21h30 - River Plate x Palmeiras - Transmissão a definir
Quinta-feira (18/08)
- 19h - LDU x São Paulo - Transmissão a definir
- 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Transmissão a definir
Jogos da volta
Terça-feira (23/09)
- 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Transmissão a definir
Quarta-feira (24/09)
- 21h30 - Palmeiras x River Plate - Transmissão a definir
Quinta-feira (25/09)
- 19h - São Paulo x LDU - Transmissão a definir
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Transmissão a definir
Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os cruzamentos da semifinal
Semifinal 1
- São Paulo ou LDU X River Plate ou Palmeiras
Semifinal 2
- Vélez Sársfield ou Racing X Estudiantes ou Flamengo
Calendário até à Final da Libertadores 2025
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:
- Quartas-de-final: 17 de setembro (ida); 24 de setembro (volta)
- Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
- Final: 29 de novembro (jogo único)
Transmissão ao vivo
Os jogos das quartas-de-final terão transmissão dos seguintes canais de tv e streaming:
- Globo, na tv aberta
- ESPN, na tv fechada
- Globoplay, no streaming
- Disney+, no streaming
- Paramount+, no streaming