fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (27/08)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Copa do Brasil, com três jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 16:19
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, três confrontos agitam a noite da Copa do Brasil, válidos pelas oitavas de final da competição. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo, com a transmissão sendo feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 19h30 (horário de Brasília), um grande clássico abre a rodada: Atlético-MG x Cruzeiro.

Em seguida, às 21h30, será a vez de dois confrontos agitar a noite: Athletico-PR x Bahia e Vasco x Botafogo entram em campo.

Leia Também

Jogos desta quarta-feira (27)

  • 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro: Amazon Prime Video
  • 21h30 - Athletico-PR x Corinthians: Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video
  • 21h30 - Vasco x Botafogo: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Programação da Globo hoje (27)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Praça
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
  • 13h00 – Globo Esporte
  • 13h25 – Jornal Hoje
  • 14h45 – Edição Especial – História de Amor
  • 15h25 – Sessão da Tarde – Mudança de Hábito
  • 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18h05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 – Praça TV – 2ª Edição
  • 19h15 – Dona de Mim
  • 20h00 – Jornal Nacional
  • 20h35 – Vale Tudo
  • 21h20 – Futebol
  • 23h30 – Segue o Jogo
  • 23h45 – Estrela da Casa
  • 00h05 (28/08) – Jornal da Globo
  • 00h55 – Conversa com Bial
  • 01h35 – Dona de Mim
  • 02h15 – Comédia na Madruga I
  • 03h05 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Angélica ganha novo programa na Globo; saiba detalhes!
Angélica

Angélica ganha novo programa na Globo; saiba detalhes!

Compartilhe

Tags