Qual jogo vai passar na Globo hoje (27/08)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Copa do Brasil, com três jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.
Nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, três confrontos agitam a noite da Copa do Brasil, válidos pelas oitavas de final da competição. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo, com a transmissão sendo feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 19h30 (horário de Brasília), um grande clássico abre a rodada: Atlético-MG x Cruzeiro.
Em seguida, às 21h30, será a vez de dois confrontos agitar a noite: Athletico-PR x Bahia e Vasco x Botafogo entram em campo.
Jogos desta quarta-feira (27)
- 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro: Amazon Prime Video
- 21h30 - Athletico-PR x Corinthians: Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video
- 21h30 - Vasco x Botafogo: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
Programação da Globo hoje (27)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Praça
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – Praça TV – 1ª Edição
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – História de Amor
- 15h25 – Sessão da Tarde – Mudança de Hábito
- 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18h05 – Êta Mundo Melhor!
- 18h45 – Praça TV – 2ª Edição
- 19h15 – Dona de Mim
- 20h00 – Jornal Nacional
- 20h35 – Vale Tudo
- 21h20 – Futebol
- 23h30 – Segue o Jogo
- 23h45 – Estrela da Casa
- 00h05 (28/08) – Jornal da Globo
- 00h55 – Conversa com Bial
- 01h35 – Dona de Mim
- 02h15 – Comédia na Madruga I
- 03h05 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.