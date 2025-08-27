Qual jogo vai passar na Globo hoje (27/08)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Copa do Brasil, com três jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Veja onde assistir, ao vivo, às partidas das oitavas de final.

Nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, três confrontos agitam a noite da Copa do Brasil, válidos pelas oitavas de final da competição. A TV Globo exibirá duas partidas ao vivo, com a transmissão sendo feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 19h30 (horário de Brasília), um grande clássico abre a rodada: Atlético-MG x Cruzeiro.

Em seguida, às 21h30, será a vez de dois confrontos agitar a noite: Athletico-PR x Bahia e Vasco x Botafogo entram em campo.

Jogos desta quarta-feira (27)

19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro: Amazon Prime Video

Atlético-MG x Cruzeiro: Amazon Prime Video 21h30 - Athletico-PR x Corinthians: Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video

- Athletico-PR x Corinthians: Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video 21h30 - Vasco x Botafogo: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Programação da Globo hoje (27)

04h00 – Hora Um

06h00 – Bom Dia Praça

08h30 – Bom Dia Brasil

09h30 – Encontro com Patrícia Poeta

10h35 – Mais Você

11h45 – Praça TV – 1ª Edição

13h00 – Globo Esporte

13h25 – Jornal Hoje

14h45 – Edição Especial – História de Amor

15h25 – Sessão da Tarde – Mudança de Hábito

17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

18h05 – Êta Mundo Melhor!

18h45 – Praça TV – 2ª Edição

19h15 – Dona de Mim

20h00 – Jornal Nacional

20h35 – Vale Tudo

21h20 – Futebol

23h30 – Segue o Jogo

23h45 – Estrela da Casa

00h05 (28/08) – Jornal da Globo

00h55 – Conversa com Bial

01h35 – Dona de Mim

02h15 – Comédia na Madruga I

03h05 – Comédia na Madruga II

