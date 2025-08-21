fechar
LDU x Botafogo online e GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir a Libertadores sem pagar nada

Glorioso decide vaga nas quartas-de-final na altitude de Quito, no Equador; partida terá transmissão do Paramount+, que concede período grátis

Por Victor Peixoto Publicado em 21/08/2025 às 17:50
LDU x Botafogo; pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025
LDU x Botafogo; pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Vale a vaga nas quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta quinta-feira (21), LDU Botafogo se enfrentam, a partir das 19h, horário de Brasília, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, jogo da volta das oitavas-de-final.

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

Tutorial de como assistir o LDU x Botafogo de GRAÇA pelo Paramount+

Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.

Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.

Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.

Acompanhe o resultado em tempo real

Arbitragem

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)
  • Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Assistente 2: Gabriel Alfredo Chade (ARG)
  • Quarto árbitro: Sebastian Nicolas Martínez (ARG)
  • VAR: Germán Raul Delfino (ARG)

 

