LDU x Botafogo online e GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir a Libertadores sem pagar nada
Glorioso decide vaga nas quartas-de-final na altitude de Quito, no Equador; partida terá transmissão do Paramount+, que concede período grátis
Vale a vaga nas quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta quinta-feira (21), LDU e Botafogo se enfrentam, a partir das 19h, horário de Brasília, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, jogo da volta das oitavas-de-final.
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
Tutorial de como assistir o LDU x Botafogo de GRAÇA pelo Paramount+
- Paramount+ (clique aqui para assistir online)
Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.
Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.
Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.
Acompanhe o resultado em tempo real
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
- Assistente 2: Gabriel Alfredo Chade (ARG)
- Quarto árbitro: Sebastian Nicolas Martínez (ARG)
- VAR: Germán Raul Delfino (ARG)