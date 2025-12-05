GP de Abu Dhabi 2025: horário e onde assistir o Treino Livre 2 (TL2)
Dia começou favorável para Norris, da McLaren, que liderou a atividade inicial; Verstappen, da Red Bull, e Leclerc, da Ferrari, completaram o trio
Clique aqui e escute a matéria
O Treino Livre 2 do Grande Prêmio de Abu Dhabi marca a abertura oficial da fase decisiva da Fórmula 1 em sua 24ª e última etapa de 2025.
A atividade está programada para esta sexta-feira (5), a partir das 10h (de Brasília), no Circuito da Yas Marina.
A sessão sucede o primeiro treino livre realizado mais cedo, às 6h30 (de Brasília). Em Abu Dhabi, o TL2 ocorre às 17h no horário local.
A previsão indica condições estáveis, sem chance de chuva e com temperatura variando entre 22ºC e 27ºC, além de ventos leves entre 2 km/h e 11 km/h.
O dia começou favorável para Lando Norris, da McLaren, que liderou a atividade inicial.
Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o trio mais veloz da manhã.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Destaque também para Gabriel Bortoleto, da Sauber, que finalizou em sétimo, e Franco Colapinto, da Alpine, que surpreendeu ao fechar o top 10.
Onde assistir o TL2 ao vivo
A transmissão do Treino Livre 2 do GP de Abu Dhabi será exibida pela TV fechada no canal Bandsports.
A sessão também estará disponível ao público por meio da plataforma de streaming F1TV Pro, que oferece cobertura completa do fim de semana e recursos adicionais de acompanhamento.
Resultados do TL1
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- George Russell (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Rio Hirakawa (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Paul Aron (Alpine)
- Pato O’Ward (McLaren)
- Arvid Lindblad (Red Bull Racing)
- Arthur Leclerc (Ferrari)
- Ayumu Iwasa (Racing Bulls)
- Luke Browning (Williams)
- Jak Crawford (Aston Martin)
- Cian Shields (Aston Martin)
Ficha Técnica do TL2
- Evento: Treino Livre 2 – GP de Abu Dhabi 2025
- Competição: Fórmula 1 – 24ª etapa da temporada
- Local: Circuito da Yas Marina, Abu Dhabi
- Data: 05/12/2025 (sexta-feira)
- Horário: 10h (de Brasília)
- Transmissão: Bandsports (TV fechada) / F1TV Pro (streaming)
- Condições climáticas: Sem chuva; temperatura entre 22ºC e 27ºC; ventos de 2 a 11 km/h
Calendário do GP de Abu Dhabi 2025
Treino Livre 1
- Dia: sexta-feira
- Horário: 6h30 (de Brasília)
- Transmissão: Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2
- Dia: sexta-feira
- Horário: 10h00 (de Brasília)
- Transmissão: Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3
- Dia: sábado
- Horário: 7h30 (de Brasília)
- Transmissão: Bandsports / F1TV Pro
Classificação
- Dia: sábado
- Horário: 11h00 (de Brasília)
- Transmissão: Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida
- Dia: domingo
- Horário: 10h00 (de Brasília)
- Transmissão: Band / F1TV Pro