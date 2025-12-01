fechar
Norris, Verstappen e Piastri na briga: veja o que cada piloto precisa para ser campeão da F1

Fórmula 1 terá novamente uma decisão tripla na última corrida da temporada após 15 anos; Norris lidera disputa com Verstappen e Oscar Piastri

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 13:43
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025
Verstappen, Piastri e Norris brigam pelo título da Fórmula 1 em 2025 - F1 / Reprodução

Tudo será decidido na última corrida! A vitória de Max Verstappen no GP do Catar, combinada com o desempenho da McLaren, manteve o neerlandês vivo na disputa pelo título da Fórmula 1 e reduziu a vantagem de Lando Norris.

Oscar Piastri, apesar do segundo lugar, caiu para a terceira posição, sendo o piloto que mais depende de resultados combinados para ser campeão.

A tabela de pontuação atual é:

  • Lando Norris (McLaren): 408 pontos
  • Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos
  • Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos

Com sete vitórias para cada um dos três pilotos, o primeiro critério de desempate será o número de segundos lugares, onde Norris leva a melhor com oito pódios na posição, contra cinco de Verstappen e quatro de Piastri.

Essa vantagem significa que, em caso de empate de pontos, o britânico da McLaren garante o título.

O GP de Abu Dhabi, etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula 1, acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro.

O que cada piloto precisa para ser campeão?

Lando Norris

Para garantir o título sem depender dos adversários, Lando Norris precisa apenas terminar o GP de Abu Dhabi no pódio (top 3).

Se não vencer a corrida, ele ainda pode ser campeão em diversos cenários, dependendo da posição de seus rivais.

  • Até 7º lugar: garante o título se Max Verstappen não vencer.
  • 8º lugar: será campeão se Verstappen for, no máximo, terceiro e Piastri for, no máximo, segundo.
  • 9º lugar: o título é assegurado se Max for, no máximo, quarto e Piastri for, no máximo, segundo.
  • 10º ou sem pontuar: só será campeão se Verstappen for até quarto e Piastri, até terceiro.

Max Verstappen

Para Max Verstappen, a vitória não é suficiente.

Caso ele vença em Yas Marina, Norris deve chegar do quarto lugar para baixo. Se terminar em segundo, o britânico deve ser, no máximo, oitavo e Piastri não pode vencer.

O piloto da Red Bull ainda mantém chances até o terceiro lugar, contanto que Piastri não vença e Norris não vá além do nono posto.

Oscar Piastri

A situação de Oscar Piastri é a mais desafiadora.

Caso vença a corrida, ele precisa que Norris termine do sexto lugar para baixo. Se terminar em segundo, depende que Verstappen seja, no máximo, quarto e Lando, no máximo, décimo.

Se Max Verstappen terminar em quarto lugar ou abaixo, ele perde matematicamente qualquer possibilidade de título, pois não conseguiria pontuar o suficiente para superar Norris.

Piastri, se terminar em terceiro ou abaixo, também fica fora da disputa.

