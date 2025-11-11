fechar
Observatório da Tv | Notícia

F1 – O Filme acelera emoção e bastidores da Fórmula 1 no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 19:08

Clique aqui e escute a matéria

F1 – O Filme acelera emoção e bastidores da Fórmula 1 no Prime Video
F1 – O Filme acelera emoção e bastidores da Fórmula 1 no Prime Video - Divulgação

O longa F1 – O Filme (2025), dirigido por Joseph Kosinski, acompanha Brad Pitt no papel de Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna às pistas após um grave acidente para treinar um jovem talento vivido por Damson Idris.

A produção recria os bastidores da Fórmula 1 com cenas gravadas durante Grandes Prêmios reais, oferecendo uma imersão inédita no ambiente das corridas.

Com participação de Javier Bardem e Kerry Condon, o filme combina drama humano e desafios técnicos do automobilismo moderno. As filmagens contaram com carros e equipes desenvolvidos exclusivamente para a produção, reforçando o realismo das competições.

Disponível no catálogo do Prime Video, a obra apresenta aproximadamente 2 h 35 min de duração e destaca as tensões, rivalidades e laços de camaradagem entre pilotos e equipes. O longa amplia o universo da Fórmula 1 ao mostrar o equilíbrio entre velocidade, ego e redenção.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Pandemonium – A Capital do Inferno: Desafio existencial em cenário infernal
Prime Video

Pandemonium – A Capital do Inferno: Desafio existencial em cenário infernal
Um Sonho Possível chega ao Prime Video e retrata a trajetória de Michael Oher
Prime Video

Um Sonho Possível chega ao Prime Video e retrata a trajetória de Michael Oher

Compartilhe

Tags