F1 – O Filme acelera emoção e bastidores da Fórmula 1 no Prime Video - Divulgação

O longa F1 – O Filme (2025), dirigido por Joseph Kosinski, acompanha Brad Pitt no papel de Sonny Hayes, um ex-piloto que retorna às pistas após um grave acidente para treinar um jovem talento vivido por Damson Idris.

A produção recria os bastidores da Fórmula 1 com cenas gravadas durante Grandes Prêmios reais, oferecendo uma imersão inédita no ambiente das corridas.

Com participação de Javier Bardem e Kerry Condon, o filme combina drama humano e desafios técnicos do automobilismo moderno. As filmagens contaram com carros e equipes desenvolvidos exclusivamente para a produção, reforçando o realismo das competições.

Disponível no catálogo do Prime Video, a obra apresenta aproximadamente 2 h 35 min de duração e destaca as tensões, rivalidades e laços de camaradagem entre pilotos e equipes. O longa amplia o universo da Fórmula 1 ao mostrar o equilíbrio entre velocidade, ego e redenção.

