Globo ri à toa após fechar contratos altíssimos com transmissão da Fórmula 1 em 2026
Clique aqui e escute a matéria
Com o fim da parceria com a Band, em 2026, a Fórmula 1 retorna à Globo. A emissora carioca já está sentindo os efeitos disso. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, três grandes contratos com patrocinadores já foram fechados.
Cada empresa pagou um valor de R$ 125 milhões, como foi o caso do Santander, Chevrolet e Heineken. Até o momento, a emissora carioca acumula R$ 375 milhões. Existe uma expectativa de entrar mais três patrocinadores para a transmissão da modalidade no próximo ano.
De novidades, a Globo vai exibir um programa nas noites de sexta, mostrando o destaque dos grandes prêmios. A equipe formada conta com nomes como Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira. Porém, cada um deles em um continente diferente.
Até Serginho Groisman, no Altas Horas, antes do GP da Austrália, vai fazer uma edição especial do programa, com os nomes icônicos do automobilismo, algo inédito no programa.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br