Formula 1 | Notícia

TL1 do GP de Abu Dhabi de F1: Confira horário e onde assistir

Primeiro evento do último final de semana da temporada da Fórmula 1 acontecerá nesta sexta-feira. Norris, Verstappen e Piastri brigam pelo título

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/12/2025 às 16:11
Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi
Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi - Reprodução/ F1

O fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi, última corrida da temporada 2025, começa oficialmente nesta sexta-feira (05/12) com o primeiro treino livre (TL1) no circuito de Yas Marina Circuit.

Equipes terão mudanças no grid

Como parte das regras da temporada, algumas equipes promoveram mudanças para o TL1. A Ferrari optou por escalar Arthur Leclerc no lugar de Lewis Hamilton, o que marca sua volta à F1 nesta temporada.

A substituição visa cumprir a exigência de dar oportunidade a pilotos de base em pelo menos duas sessões FP1 por temporada.

Outra novidade foi da Alpine, que colocou Paul Aron no lugar de Pierre Gasly. Aron já havia participado de outros treinos livres na temporada, agora soma mais uma sessão para testar o carro no traçado de Yas Marina.

Horário e onde assistir o TL1 do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Os treinos serão disputados às 06h30 (horário de Brasília). As atividades contarão com transmissão exclusiva do Bandsports (TV por assinatura).

A corrida será a última da atual temporada e promete ser histórica. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri ainda possuem chances reais de título.

Classificação atualizada da Fórmula 1

  1. Lando Norris - 408 pontos
  2. Max Verstappen - 396 pontos
  3. Oscar Piastri - 392 pontos
  4. George Russell - 309 pontos
  5. Charles Leclerc - 230 pontos
  6. Lewis Hamilton - 152 pontos
  7. Kimi Antonelli - 150 pontos
  8. Alexander Albon - 73 pontos
  9. Carlos Sainz - 64 pontos
  10. Isack Hadjar - 51 pontos

