Próxima corrida da F1 2025: veja data e horário do GP de Abu Dhabi
Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina; confira detalhes da corida
A última corrida da temporada vai definir o próximo campeão da Fórmula 1!
O Grande Prêmio de Abu Dhabi será disputado no próximo domingo (07/12), nos Emirados Árabes Unidos.
Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina.
A vitória de Verstappen no GP do Catar, combinada com o desempenho da McLaren, manteve o neerlandês vivo na disputa pelo título e reduziu a vantagem de Norris.
Oscar Piastri, apesar do segundo lugar, caiu para a terceira posição, sendo o piloto que mais depende de resultados combinados para ser campeão.
A tabela de pontuação atual é:
- Lando Norris (McLaren): 408 pontos
- Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos
- Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos
Com sete vitórias para cada um dos três pilotos, o primeiro critério de desempate será o número de segundos lugares, onde Norris leva a melhor com oito pódios na posição, contra cinco de Verstappen e quatro de Piastri.
Essa vantagem significa que, em caso de empate de pontos, o britânico da McLaren garante o título.
O GP de Abu Dhabi, etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula 1, acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro.
Calendário do GP de Abu Dhabi
Sexta-feira, 5 de dezembro
- Treino Livre 1: 6h30
- Treino Livre 2: 10h
Sábado, 6 de dezembro
- Treino Livre 3: 7h30
- Classificação: 11h
Domingo, 7 de dezembro