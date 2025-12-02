Próxima corrida da F1 2025: veja data e horário do GP de Abu Dhabi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina; confira detalhes da corida

Clique aqui e escute a matéria

A última corrida da temporada vai definir o próximo campeão da Fórmula 1!

O Grande Prêmio de Abu Dhabi será disputado no próximo domingo (07/12), nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina.

A vitória de Verstappen no GP do Catar, combinada com o desempenho da McLaren, manteve o neerlandês vivo na disputa pelo título e reduziu a vantagem de Norris.

Oscar Piastri, apesar do segundo lugar, caiu para a terceira posição, sendo o piloto que mais depende de resultados combinados para ser campeão.

A tabela de pontuação atual é:

Lando Norris (McLaren): 408 pontos

408 pontos Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos

396 pontos Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos

Com sete vitórias para cada um dos três pilotos, o primeiro critério de desempate será o número de segundos lugares, onde Norris leva a melhor com oito pódios na posição, contra cinco de Verstappen e quatro de Piastri.

Essa vantagem significa que, em caso de empate de pontos, o britânico da McLaren garante o título.

O GP de Abu Dhabi, etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula 1, acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Calendário do GP de Abu Dhabi



Sexta-feira, 5 de dezembro



Treino Livre 1: 6h30

Treino Livre 2: 10h

Sábado, 6 de dezembro



Treino Livre 3: 7h30



Classificação: 11h

Domingo, 7 de dezembro

