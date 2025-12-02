fechar
Formula 1 | Notícia

Próxima corrida da F1 2025: veja data e horário do GP de Abu Dhabi

Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina; confira detalhes da corida

Por Thiago Seabra Publicado em 02/12/2025 às 9:15
Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o Grande Prêmio de São Paulo
Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o Grande Prêmio de São Paulo - Reprodução / F1

 A última corrida da temporada vai definir o próximo campeão da Fórmula 1!

O Grande Prêmio de Abu Dhabi será disputado no próximo domingo (07/12), nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta reta final, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam o título no circuito de Yas Marina.

A vitória de Verstappen no GP do Catar, combinada com o desempenho da McLaren, manteve o neerlandês vivo na disputa pelo título e reduziu a vantagem de Norris.

Oscar Piastri, apesar do segundo lugar, caiu para a terceira posição, sendo o piloto que mais depende de resultados combinados para ser campeão.

A tabela de pontuação atual é:

  • Lando Norris (McLaren): 408 pontos
  • Max Verstappen (Red Bull): 396 pontos
  • Oscar Piastri (McLaren): 392 pontos

Com sete vitórias para cada um dos três pilotos, o primeiro critério de desempate será o número de segundos lugares, onde Norris leva a melhor com oito pódios na posição, contra cinco de Verstappen e quatro de Piastri.

Essa vantagem significa que, em caso de empate de pontos, o britânico da McLaren garante o título.

O GP de Abu Dhabi, etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula 1, acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Calendário do GP de Abu Dhabi

Sexta-feira, 5 de dezembro

  • Treino Livre 1: 6h30
  • Treino Livre 2: 10h

Sábado, 6 de dezembro

  • Treino Livre 3: 7h30
  • Classificação: 11h

Domingo, 7 de dezembro

  • Corrida: 10h

