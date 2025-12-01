fechar
Piloto pernambucano Rafael Câmara fará testes com a Ferrari em 2026

Câmara é o atual campeão da F3 e deve aparecer em treinos livres da equipe italiana na próxima temporada, segundo expectativas do chefe da equipe

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/12/2025 às 13:51
Rafael Câmara correrá pela Invicta Racing na Fórmula 2
Rafael Câmara correrá pela Invicta Racing na Fórmula 2 - Fórmula 2 / Reprodução

O piloto pernambucano Rafael Câmara já sabe qual será seu papel na Ferrari, sua nova equipe para a próxima temporada.

De acordo com o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, a expectativa é de que o brasileiro, atual campeão da Fórmula 3, seja colocado em treinos livres da Fórmula 1 no próximo ano.

A declaração foi dada no Grande Prêmio do Catar, onde Vasseur foi perguntado sobre as possibilidades de contratação do piloto italiano Leonardo Fornaroli.

No entanto, Rafa Câmara não irá atuar em corridas oficiais da categoria principal. O brasileiro estará na Fórmula 2 em 2026, mas estará presente em treinos livres da equipe italiana.

Já temos o Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no ano que vem, e provavelmente fará alguns treinos livres conosco, além de testes com carros anteriores.”, declarou Frédéric Vasseur.

Além do pernambucano, a Ferrari também conta com o britânico Oliver Bearman em seu leque de opções.

“Também já temos o Ollie Bearman. Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco”, encerrou Vasseur.

Temporada da F1 se encerra no próximo domingo (07)

A temporada da Fórmula 1 se encerrará no próximo domingo (07), com grandes possibilidades de reviravolta na etapa final.

Líder da competição, Lando Norris possui 12 pontos a mais em relação ao holandês Max Verstappen, além de 16 em relação a Oscar Piastri. Com 25 pontos ainda em disputa, a corrida promete ser emocionante até o fim.

