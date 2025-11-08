F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo
Com Norris e Piastri dividindo a primeira fila e apenas um ponto separando os dois no Mundial de Pilotos, a Sprint deste sábado promete ser decisiva
A Fórmula 1 volta a acelerar neste sábado (8), em Interlagos, com a Corrida Sprint do GP de São Paulo 2025, marcada para 11h (horário de Brasília). A prova de curta duração distribui pontos extras e promete fortes disputas na briga pelo título mundial.
O líder do campeonato, Lando Norris (McLaren), larga na pole position, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) parte em 14º lugar, e contará com o apoio da torcida nas arquibancadas do Autódromo de Interlagos.
A prova terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Band e também no F1TV Pro (streaming oficial da categoria). O canal BandSports exibe reprises e análises após a corrida.
Onde assistir à Corrida Sprint da F1 ao vivo
- Data: sábado, 7 de novembro
- Horário: 11h (horário de Brasília)
- Transmissão ao vivo: Band e F1TV Pro
- Reprises e análises: BandSports
Grid de largada – Corrida Sprint GP de São Paulo 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alexander Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)