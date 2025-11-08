fechar
F1 corrida sprint ao vivo hoje (8): horário e onde assistir o GP de São Paulo

Com Norris e Piastri dividindo a primeira fila e apenas um ponto separando os dois no Mundial de Pilotos, a Sprint deste sábado promete ser decisiva

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 7:01
Imagem do brasileiro Gabriel Bortoleto
Imagem do brasileiro Gabriel Bortoleto - Reprodução/F1 TV

A Fórmula 1 volta a acelerar neste sábado (8), em Interlagos, com a Corrida Sprint do GP de São Paulo 2025, marcada para 11h (horário de Brasília). A prova de curta duração distribui pontos extras e promete fortes disputas na briga pelo título mundial.

O líder do campeonato, Lando Norris (McLaren), larga na pole position, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) parte em 14º lugar, e contará com o apoio da torcida nas arquibancadas do Autódromo de Interlagos.

A prova terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Band e também no F1TV Pro (streaming oficial da categoria). O canal BandSports exibe reprises e análises após a corrida.

Onde assistir à Corrida Sprint da F1 ao vivo

  • Data: sábado, 7 de novembro
  • Horário: 11h (horário de Brasília)
  • Transmissão ao vivo: Band e F1TV Pro
  • Reprises e análises: BandSports

Grid de largada – Corrida Sprint GP de São Paulo 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Lewis Hamilton (Ferrari)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Carlos Sainz (Williams)

