Norris conquista a pole da Corrida Sprint, Verstappen larga em 6º e Bortoleto na 14ª posição
A Fórmula 1 chegou ao Brasil e promete grandes emoções na tradicional disputa do Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos
Lando Norris, piloto da McLaren e atual líder do campeonato, conquistou a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, após cravar a melhor volta em 1min09s243 no Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (7).
Na primeira fila, o britânico terá ao lado o italiano Andrea Kimi Antonelli da Mercedes. O companheiro de equipe, Oscar Piastri, larga em terceiro, enquanto George Russell forma a segunda fila, indicando que a Mercedes surge como a principal rival da McLaren no evento paulista.
Quem decepcionou foi Max Verstappen, que não encaixou uma boa volta e sairá apenas da sexta colocação, uma posição que pode significar uma grande desvantagem na luta pelo pentacampeonato. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho dos treinos livres e largará da modesta 14ª posição.
A largada para as 24 voltas da corrida sprint está marcada para este sábado (8), às 11h, enquanto o treino classificatório para a corrida principal de domingo começa às 15h, com possibilidade de chuva no decorrer do dia; a corrida principal de domingo está agendada para as 14h.
No treino da sexta-feira (7), a primeira atividade do dia foi custosa para Tsunoda, que bateu e foi eliminado rapidamente no Q1, sem conseguir uma volta competitiva.
Colapinto, apesar da euforia pela permanência na Alpine e do apoio argentino, também decepcionou, largando em 16º. Junto a eles, Lawson, Ocon e Sainz foram eliminados no Q1.
Gabriel Bortoleto
Já no Q2, Bortoleto teve uma melhora mínima na sua segunda tentativa e acabou ficando de fora da briga final, na 14ª posição. Leclerc rodou nos minutos finais, provocando uma bandeira amarela que prejudicou a última tentativa de Hamilton, que também foi eliminado, assim como Albon, Gasly e Bearman; Alonso surpreendeu ao liderar esta fase do treino.
Na etapa final, com alguns pilotos apostando em uma única volta rápida, as McLarens se mostraram dominantes, seguidas de perto pelas Mercedes. Kimi Antonelli mostrou-se um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que o fizeram perder a pole para Norris, que confirmou o favoritismo para o GP paulistano.
Confira o Grid de Largada
- 1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243
- 2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340
- 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428
- 4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495
- 5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496
- 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580
- 7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671
- 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725
- 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775
- 10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935
- 11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811
- 12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813
- 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852
- 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923
- 15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946
- 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441
- 17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666
- 18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692
- 19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872
- 20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120