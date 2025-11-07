F1 Bandplay ao vivo e de graça: Como assistir o GP de São Paulo
BandPlay transmite Fórmula 1 ao vivo e de graça: veja como assistir ao GP de São Paulo 2025; Corrida será no domingo (9), em Interlagos
Além da Band e do BandSports, os fãs da Fórmula 1 também podem acompanhar o GP de São Paulo 2025 ao vivo e de forma gratuita pelo BandPlay, o aplicativo oficial da Band. A plataforma transmite todas as sessões exibidas pela Band e pelo BandSports, incluindo treinos livres, classificação e corrida.
Para assistir, basta baixar o app BandPlay (disponível para Android e iOS) ou acessar o site www.bandplay.com.br, fazer login e escolher o canal BandSports ou Band durante o horário das transmissões.
Programação do GP de São Paulo no BandPlay (horário de Brasília)
- Sexta (07/11): Treino Livre – 11h30 | Classificação Sprint – 15h30
- Sábado (08/11): Corrida Sprint – 11h | Classificação – 15h
- Domingo (09/11): Corrida – 14h
Com acesso gratuito e transmissão em alta qualidade, o BandPlay se tornou uma das principais opções para acompanhar a Fórmula 1 ao vivo no Brasil, permitindo assistir direto do celular, tablet, smart TV ou computador. Basta baixar o app em celulares ou SmartsTVs.