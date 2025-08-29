Rádio Jornal prepara super cobertura esportiva para o final de semana
O time do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, estará escalado em todas as plataformas levando muita informação sobre os jogos dos times pernambucanos
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super cobertura esportiva para os jogos dos clubes pernambucanos neste final de semana. A equipe estará em todas as plataformas contando os detalhes dos duelos do Náutico, Santa Cruz e Sport.
Quem quiser acompanhar a cobertura completa pode conferir pelo tradicional rádio, canal oficial da Rádio Jornal no Youtube ou pelo aplicativo JC PE, que reúne todos os meios de comunicação do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
A cobertura completa dos jogos do Trio de Ferro de Pernambuco também estará no Blog do Torcedor e ainda na edição do JC Premium.
Veja a programação completa da Rádio Jornal.
Sábado
Náutico x Ituano
A partir das 15h - Robert Sarmento estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, com a torcida no estádio dos Aflitos fazendo a "resenha" e pegando os pitacos da galera.
16:00 - Jornada Esportiva
Abertura: Raldney Alves
17:00 - Náutico x Ituano
Competição: Campeonato Brasileiro Série C
Local: Aflitos - Recife/PE
Narração: Marcelo Araújo (estádio)
Reportagens: Leonardo Boris (estádio)
Plantão: Raldney Alves
Santa Cruz x América-RN
A partir das 17h - Leonardo Vasconcelos estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, entrevistando os torcedores, pegando palpites e fazendo a "resenha".
Domingo
Sport x Vasco
A partir das 18h30 - Beatriz Freire estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, entrevistando os torcedores e fazendo o esquenta na galera
19:00 - Jornada Esportiva
Abertura: Leonardo Boris
20:30 - Sport x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro Série A
Local: Ilha do Retiro - Recife/PE
Narração: Aroldo Costa (estádio)
Comentários: Ralph de Carvalho (off tube)
Reportagens: Antônio Gabriel (estádio)
Raldney Alves (estádio)
Plantão: Leonardo Boris
22:30 às 00:00 - Resumo Final
Apresentação: Leonardo Boris