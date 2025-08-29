fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Rádio Jornal prepara super cobertura esportiva para o final de semana

O time do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, estará escalado em todas as plataformas levando muita informação sobre os jogos dos times pernambucanos

Por Davi Saboya Publicado em 29/08/2025 às 23:16
Parte do Escrete de Ouro, equipe esportiva da R&aacute;dio Jornal que traz todas as informa&ccedil;&otilde;es do Trio de Ferro de Pernambuco
Parte do Escrete de Ouro, equipe esportiva da Rádio Jornal que traz todas as informações do Trio de Ferro de Pernambuco - JC Imagem

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super cobertura esportiva para os jogos dos clubes pernambucanos neste final de semana. A equipe estará em todas as plataformas contando os detalhes dos duelos do Náutico, Santa Cruz e Sport.

Quem quiser acompanhar a cobertura completa pode conferir pelo tradicional rádio, canal oficial da Rádio Jornal no Youtube ou pelo aplicativo JC PE, que reúne todos os meios de comunicação do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

A cobertura completa dos jogos do Trio de Ferro de Pernambuco também estará no Blog do Torcedor e ainda na edição do JC Premium.

Veja a programação completa da Rádio Jornal.

Sábado

Náutico x Ituano

A partir das 15h - Robert Sarmento estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, com a torcida no estádio dos Aflitos fazendo a "resenha" e pegando os pitacos da galera.

16:00 - Jornada Esportiva
Abertura: Raldney Alves

17:00 - Náutico x Ituano
Competição: Campeonato Brasileiro Série C
Local: Aflitos - Recife/PE
Narração: Marcelo Araújo (estádio)
Reportagens: Leonardo Boris (estádio)
Plantão: Raldney Alves

Santa Cruz x América-RN

A partir das 17h - Leonardo Vasconcelos estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, entrevistando os torcedores, pegando palpites e fazendo a "resenha".

Domingo

Sport x Vasco

A partir das 18h30 - Beatriz Freire estará ao vivo, no Youtube da Rádio Jornal, entrevistando os torcedores e fazendo o esquenta na galera

19:00 - Jornada Esportiva
Abertura: Leonardo Boris

20:30 - Sport x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro Série A
Local: Ilha do Retiro - Recife/PE
Narração: Aroldo Costa (estádio)
Comentários: Ralph de Carvalho (off tube)
Reportagens: Antônio Gabriel (estádio)
Raldney Alves (estádio)

Plantão: Leonardo Boris

22:30 às 00:00 - Resumo Final
Apresentação: Leonardo Boris

Leia também

Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (29/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida
Santa Cruz

CBF altera horário de América-RN e Santa Cruz após pedido da PM-RN; data é mantida

Compartilhe

Tags