Mulher é roubada em Olinda, moradores denunciam insegurança no local

Mulher é assaltada a caminho do trabalho em Olinda, ela teve o celular e cartão roubados. Moradores da região reclama da insegurança no bairro

Por TV Jornal Publicado em 03/12/2025 às 17:38 | Atualizado em 03/12/2025 às 17:50
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime - TV Jornal

Um homem de moto percebeu a vulnerabilidade de uma mulher andando sozinha na rua e fez a abordagem. Ele pegou o celular da vítima em segundos, deixando-a assustada e traumatizada.

Segundo relatos de um colega de trabalho da vítima, ela descreveu que o suspeito primeiramente passou por ela, visualizando o movimento ao redor, e depois, retornou para cometer o assalto. A linguagem corporal do assaltante se assemelhava ao uso de uma arma.

Mas os terrores do evento não acabaram aí. A vítima, uma mulher autônoma de 27 anos, foi surpreendida ao descobrir que seu cartão estava sendo usado pelo homem no bairro onde o crime ocorreu.

O cartão foi usado repetidamente em uma padaria local. A mulher, que estava a caminho do trabalho no momento do incidente, começou a sentir-se mal após o ocorrido e procurou tratamento médico.

Insegurança

No bairro Fragoso, em Olinda, onde o crime ocorreu, os moradores estão assustados e reclamando do nível de insegurança na área. Um morador expressou sentimento de medo e frustração com as táticas inadequadas de policiamento.

Como resultado, muitos se sentem inseguros em abrir seus negócios ou mesmo passar algum tempo na rua depois de certas horas. Muitas das casas têm câmeras de segurança em uma tentativa de dissuadir e registrar tais crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

