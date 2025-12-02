Mulher é assaltada a caminho do trabalho em Olinda; moradores relatam aumento da insegurança na região
Mulher é assaltada a caminho do trabalho em Olinda, causando mal-estar e preocupação na comunidade local. Caso está sob investigação da Polícia Civil.
Publicado em 02/12/2025 às 15:41
Moradores da Rua Águia Dourada, no bairro de Fragoso, em Olinda, denunciam a crescente sensação de insegurança na comunidade. Relatos de assaltos em plena luz do dia têm preocupado quem vive na área.
Um dos casos mais recentes ocorreu por volta das 11h, quando uma trabalhadora foi abordada por um homem em uma moto.
Segundo a vítima, o suspeito não mostrou arma, mas mesmo assim ela entregou o celular, que também continha um cartão bancário.
Após o assalto, o criminoso utilizou o cartão para fazer compras em uma padaria. A vítima, abalada pelo susto, precisou de atendimento médico e ainda não conseguiu retornar ao trabalho.
Clima de medo no bairro
Os moradores afirmam que a presença da polícia é insuficiente e se limita, na maioria das vezes, a rondas esporádicas. À noite, o medo aumenta e muitos evitam sair de casa.
A Polícia Civil está apurando o caso. A comunidade cobra reforço no policiamento e medidas que devolvam a sensação de segurança ao bairro de Fragoso, em Olinda.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.