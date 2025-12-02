fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é assaltada a caminho do trabalho em Olinda; moradores relatam aumento da insegurança na região

Mulher é assaltada a caminho do trabalho em Olinda, causando mal-estar e preocupação na comunidade local. Caso está sob investigação da Polícia Civil.

Por TV Jornal Publicado em 02/12/2025 às 15:41
Assalto em plena luz do dia
Assalto em plena luz do dia - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Moradores da Rua Águia Dourada, no bairro de Fragoso, em Olinda, denunciam a crescente sensação de insegurança na comunidade. Relatos de assaltos em plena luz do dia têm preocupado quem vive na área.

Um dos casos mais recentes ocorreu por volta das 11h, quando uma trabalhadora foi abordada por um homem em uma moto.

Segundo a vítima, o suspeito não mostrou arma, mas mesmo assim ela entregou o celular, que também continha um cartão bancário.

Após o assalto, o criminoso utilizou o cartão para fazer compras em uma padaria. A vítima, abalada pelo susto, precisou de atendimento médico e ainda não conseguiu retornar ao trabalho.

Leia Também

Clima de medo no bairro

Os moradores afirmam que a presença da polícia é insuficiente e se limita, na maioria das vezes, a rondas esporádicas. À noite, o medo aumenta e muitos evitam sair de casa.

A Polícia Civil está apurando o caso. A comunidade cobra reforço no policiamento e medidas que devolvam a sensação de segurança ao bairro de Fragoso, em Olinda.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Moradores do Prado relatam aumento da criminalidade e problemas urbanos
INSEGURANÇA

Moradores do Prado relatam aumento da criminalidade e problemas urbanos
Suspeito de realizar assaltos em farmácias é capturado por moradores em Casa Amarela
Insegurança Urbana

Suspeito de realizar assaltos em farmácias é capturado por moradores em Casa Amarela

Compartilhe

Tags