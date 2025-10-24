fechar
Suspeito de realizar assaltos em farmácias é capturado por moradores em Casa Amarela

População agride suspeito de assaltos em farmácias antes da chegada da PM; vídeos registram reação violenta nas redes sociais

Por TV Jornal Publicado em 24/10/2025 às 18:36
Um homem suspeito de realizar assaltos em farmácias de Recife foi capturado nesta semana por moradores e comerciantes na Praça do Trabalho, no bairro de Casa Amarela. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a população reagindo violentamente antes da chegada da Polícia Militar.

População age antes da polícia

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito foi brutalmente agredido por populares antes da intervenção policial. Um morador, que preferiu não se identificar, contou: “Eu estava dormindo quando ouvi barulho. Uma mulher me chamou para ver o que estava acontecendo na porta do meu prédio, onde um ladrão estava sendo agredido. A polícia ainda não tinha chegado, mas a população já tentava fazer justiça com as próprias mãos.”

Histórico Criminal

O suspeito teria roubado uma farmácia armado com uma faca, levando diversas latas de leite, com prejuízo estimado em mais de R$ 2 mil. Funcionários identificaram o mesmo homem como responsável por outros roubos na rede de farmácias nos bairros de Boa Viagem, Santo Amaro e Ipsep, em Recife, e também em Prazeres, na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Após a captura, o material roubado foi recuperado, e a vítima foi encaminhada à Central de Plantões da capital para prestar depoimento. O episódio reacende o debate sobre a insegurança urbana e o aumento da violência nas regiões periféricas da cidade.

