Casal é assaltado em Olinda e tem carro roubado por dupla armada
Assalto aconteceu no Bairro Novo; Os criminosos levaram o veículo, documentos, dinheiro e cartões de crédito, deixando a comunidade em alerta
Por
TV Jornal
Publicado em 24/10/2025 às 17:45
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O crime ocorreu quando o casal saía de um comércio local. Segundo relatos das vítimas, dois homens armados os abordaram, sendo que um deles estava vestido com uniforme escolar da rede pública estadual.
Durante a ação, os assaltantes obrigaram o esposo e a esposa a saírem do carro. A mulher conseguiu apenas retirar seu animal de estimação do veículo antes que os criminosos fugissem com o automóvel.
Itens roubados e antecedentes da dupla
Além do carro, os criminosos levaram documentos pessoais, dinheiro e cartões de crédito das vítimas. A polícia informou que a mesma dupla tentou assaltar outro motorista momentos antes, nas proximidades do “parcão”, a poucos metros do local do roubo.
Suspeitos flagrados por câmeras de segurança
Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos em detalhes. Um deles carregava uma bolsa nas costas e alternava entre o uniforme escolar e uma camisa verde. As filmagens mostram os suspeitos novamente quando o veículo virava a esquina, com um deles correndo e apontando a arma para outro motorista, que conseguiu escapar.
Testemunhas relataram surpresa com a audácia dos criminosos: “Quando eu vi eles passando novamente, percebi que um deles tinha trocado de camisa. Só depois soubemos que já tinham roubado outro carro. A patrulha tem dado um pouco de paz, mas quando eles não estão, nos sentimos vulneráveis”, disse uma moradora.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais