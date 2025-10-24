Casal é assaltado em Olinda e tem carro roubado por dupla armada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assalto aconteceu no Bairro Novo; Os criminosos levaram o veículo, documentos, dinheiro e cartões de crédito, deixando a comunidade em alerta

O crime ocorreu quando o casal saía de um comércio local. Segundo relatos das vítimas, dois homens armados os abordaram, sendo que um deles estava vestido com uniforme escolar da rede pública estadual.

Durante a ação, os assaltantes obrigaram o esposo e a esposa a saírem do carro. A mulher conseguiu apenas retirar seu animal de estimação do veículo antes que os criminosos fugissem com o automóvel.

Itens roubados e antecedentes da dupla

Além do carro, os criminosos levaram documentos pessoais, dinheiro e cartões de crédito das vítimas. A polícia informou que a mesma dupla tentou assaltar outro motorista momentos antes, nas proximidades do “parcão”, a poucos metros do local do roubo.

Suspeitos flagrados por câmeras de segurança

Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos em detalhes. Um deles carregava uma bolsa nas costas e alternava entre o uniforme escolar e uma camisa verde. As filmagens mostram os suspeitos novamente quando o veículo virava a esquina, com um deles correndo e apontando a arma para outro motorista, que conseguiu escapar.

Testemunhas relataram surpresa com a audácia dos criminosos: “Quando eu vi eles passando novamente, percebi que um deles tinha trocado de camisa. Só depois soubemos que já tinham roubado outro carro. A patrulha tem dado um pouco de paz, mas quando eles não estão, nos sentimos vulneráveis”, disse uma moradora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais