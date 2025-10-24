fechar
Vídeos | Notícia

Casal é assaltado em Olinda e tem carro roubado por dupla armada

Assalto aconteceu no Bairro Novo; Os criminosos levaram o veículo, documentos, dinheiro e cartões de crédito, deixando a comunidade em alerta

Por TV Jornal Publicado em 24/10/2025 às 17:45
Carro Roubado em Novo Olinda: Casal Abordado após Sair de Comércio e Dupla de Criminosos Flagrada por Câmera de Segurança
Carro Roubado em Novo Olinda: Casal Abordado após Sair de Comércio e Dupla de Criminosos Flagrada por Câmera de Segurança - TV Jornal

O crime ocorreu quando o casal saía de um comércio local. Segundo relatos das vítimas, dois homens armados os abordaram, sendo que um deles estava vestido com uniforme escolar da rede pública estadual.

Durante a ação, os assaltantes obrigaram o esposo e a esposa a saírem do carro. A mulher conseguiu apenas retirar seu animal de estimação do veículo antes que os criminosos fugissem com o automóvel.

Itens roubados e antecedentes da dupla

Além do carro, os criminosos levaram documentos pessoais, dinheiro e cartões de crédito das vítimas. A polícia informou que a mesma dupla tentou assaltar outro motorista momentos antes, nas proximidades do “parcão”, a poucos metros do local do roubo.

Suspeitos flagrados por câmeras de segurança

Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos em detalhes. Um deles carregava uma bolsa nas costas e alternava entre o uniforme escolar e uma camisa verde. As filmagens mostram os suspeitos novamente quando o veículo virava a esquina, com um deles correndo e apontando a arma para outro motorista, que conseguiu escapar.

Testemunhas relataram surpresa com a audácia dos criminosos: “Quando eu vi eles passando novamente, percebi que um deles tinha trocado de camisa. Só depois soubemos que já tinham roubado outro carro. A patrulha tem dado um pouco de paz, mas quando eles não estão, nos sentimos vulneráveis”, disse uma moradora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Casal tem carro e pertences roubados em Olinda
Roubo de carro

Casal tem carro e pertences roubados em Olinda
Olinda recebe o espetáculo de rua A Farsa da Boa Preguiça neste fim de semana
Espetáculo teatral

Olinda recebe o espetáculo de rua A Farsa da Boa Preguiça neste fim de semana

Compartilhe

Tags