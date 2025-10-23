Olinda recebe o espetáculo de rua A Farsa da Boa Preguiça neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A peça busca aprofundar a crítica social por meio de personagens típicos do Nordeste brasileiro, como o coronel, o padre desonesto e o diabo

Nos dias 25 e 26 de outubro, Olinda recebe o espetáculo de rua "A Farsa da Boa Preguiça", com o texto do escritor Ariano Suassuna adaptado por Arimã Maranhão.

A peça é uma produção do Grupo de Atores Independentes de Olinda e busca aprofundar a crítica social por meio de personagens típicos do Nordeste brasileiro, como o coronel, o galego sabido, o padre desonesto e o diabo, além de outras figuras do imaginário popular que ultrapassam as barreiras dos grandes clássicos literários e eruditos.

O espetáculo foi adaptado em 1995 por Arimã Maranhão, Ivo Rodrigues, Rosário Mendonça e Waldemir Souza, sob o título Os Personagens da Farsa da Boa Preguiça, e foi apresentado no Teatro Popular do Bonsucesso, durante a Mostra Teatral de Olinda.

O diretor do Grupo de Atores Independentes de Olinda, Ivo Rodrigues, ressalta a importância do teatro de rua no fortalecimento da cultura popular. “É importante lembrar que o teatro de rua tem um papel fundamental dentro das comunidades, saindo do teatro de caixa e adaptando às realidades do dia a dia. Além disso, Ariano Suassuna é um autor que traduz com maestria o espírito e a identidade do povo pernambucano, unindo humor, crítica social e sabedoria popular”, afirmou o artista.

A primeira apresentação acontece, neste sábado (25), em Rio Doce, na Avenida das Garças, nº 800, ao lado da Escola Estadual João Matos Guimarães, a partir das 16h. Já no domingo (26), o espetáculo será no Alto da Sé, em frente à Agremiação da Escola de Samba Preto Velho, no mesmo horário da primeira exibição.

Além disso, a presentação também acontece no próximo final de semana, dia 1º de novembro, no Polo Cultural da Cidade Tabajara, na Rua Dinamarca, às 16h.