Fotógrafo é assaltado em prédio no Recife; crime foi registrado por câmeras de segurança
Criminoso armado levou celular, joias e pingente de valor sentimental; caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco
Por
TV Jornal
Publicado em 22/10/2025 às 12:06
| Atualizado em 22/10/2025 às 12:09
Um fotógrafo de 40 anos foi vítima de um assalto na entrada do prédio onde mora, no Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local e mostra o momento em que o homem é abordado por um criminoso armado, quando se dirigia ao carro da namorada.
Abordagem violenta
Segundo a vítima, o assaltante demonstrava nervosismo e chegou a questioná-lo se era policial antes de anunciar o assalto. "Eu percebi que eu ia ser assaltado por conta que ele estava muito ofegante. Ele estava com o olho aberto, olhando para um lado e para o outro", relatou o fotógrafo.
O criminoso apontou a arma para a cabeça da vítima e exigiu que entregasse seus pertences. Entre os objetos roubados, estão:
- iPhone 15 Pro Max, avaliado em cerca de R$ 4 mil
- Corrente maciça de ouro, avaliada entre R$ 15 mil e R$ 16 mil
- Pingente com valor sentimental, presente da mãe da vítima na adolescência
O ladrão quase levou também uma bolsa com outros itens de valor, mas fugiu antes de conseguir.
Trauma
Abalado com o episódio, o fotógrafo contou que pretende se mudar temporariamente para a casa da namorada para se recuperar do trauma. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia Virtual e está sendo investigado até a elucidação do crime.
