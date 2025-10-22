fechar
Fotógrafo é assaltado em prédio no Recife; crime foi registrado por câmeras de segurança

Criminoso armado levou celular, joias e pingente de valor sentimental; caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco

Por TV Jornal Publicado em 22/10/2025 às 12:06 | Atualizado em 22/10/2025 às 12:09
Criminoso levou itens pessoais e de trabalho - TV Jornal

Um fotógrafo de 40 anos foi vítima de um assalto na entrada do prédio onde mora, no Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local e mostra o momento em que o homem é abordado por um criminoso armado, quando se dirigia ao carro da namorada.

Abordagem violenta

Segundo a vítima, o assaltante demonstrava nervosismo e chegou a questioná-lo se era policial antes de anunciar o assalto. "Eu percebi que eu ia ser assaltado por conta que ele estava muito ofegante. Ele estava com o olho aberto, olhando para um lado e para o outro", relatou o fotógrafo.

O criminoso apontou a arma para a cabeça da vítima e exigiu que entregasse seus pertences. Entre os objetos roubados, estão:

  • iPhone 15 Pro Max, avaliado em cerca de R$ 4 mil
  • Corrente maciça de ouro, avaliada entre R$ 15 mil e R$ 16 mil
  • Pingente com valor sentimental, presente da mãe da vítima na adolescência

O ladrão quase levou também uma bolsa com outros itens de valor, mas fugiu antes de conseguir.

Trauma

Abalado com o episódio, o fotógrafo contou que pretende se mudar temporariamente para a casa da namorada para se recuperar do trauma. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia Virtual e está sendo investigado até a elucidação do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

