Fotógrafo é assaltado em prédio no Recife; crime foi registrado por câmeras de segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criminoso armado levou celular, joias e pingente de valor sentimental; caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco

Um fotógrafo de 40 anos foi vítima de um assalto na entrada do prédio onde mora, no Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local e mostra o momento em que o homem é abordado por um criminoso armado, quando se dirigia ao carro da namorada.

Abordagem violenta

Segundo a vítima, o assaltante demonstrava nervosismo e chegou a questioná-lo se era policial antes de anunciar o assalto. "Eu percebi que eu ia ser assaltado por conta que ele estava muito ofegante. Ele estava com o olho aberto, olhando para um lado e para o outro", relatou o fotógrafo.

O criminoso apontou a arma para a cabeça da vítima e exigiu que entregasse seus pertences. Entre os objetos roubados, estão:

iPhone 15 Pro Max, avaliado em cerca de R$ 4 mil

Corrente maciça de ouro, avaliada entre R$ 15 mil e R$ 16 mil

Pingente com valor sentimental, presente da mãe da vítima na adolescência

O ladrão quase levou também uma bolsa com outros itens de valor, mas fugiu antes de conseguir.

Leia Também Mulher relata ter sido vítima de estupro dentro de casa por parte de vizinhos

Trauma



Abalado com o episódio, o fotógrafo contou que pretende se mudar temporariamente para a casa da namorada para se recuperar do trauma. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia Virtual e está sendo investigado até a elucidação do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais