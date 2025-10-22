Mulher relata ter sido vítima de estupro dentro de casa por parte de vizinhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Violência teria acontecido após comemorações do feriado do Dia do Comerciário; suspeitos foram interrogados e liberados pela polícia

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia da Mulher do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, para denunciar ter sido vítima de estupro dentro de casa. O caso teria ocorrido durante a madrugada da segunda (20) para a terça-feira (21), após ela ter passado o feriado do comerciário com amigas.

Investigações

A vítima, que é estudante de psicologia e trabalha no comércio, conta que foi dormir e acordou já sofrendo o abuso. Os agressores eram um vizinho e um primo dele. Na delegacia, ela foi ouvida, mas relata ter recebido um tratamento inadequado por parte dos policiais.

A Polícia Civil informou que os dois homens apontados pela vítima como os suspeitos foram ouvidos e liberados após prestar depoimento. O inquérito segue em andamento sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Jaboatão dos Guararapes.

Segundo familiares, a mulher recebeu atendimento médico e passou por exames no Instituto de Medicina Legal (IML) e no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

A mãe da vítima cobra justiça e afirma que o caso reforça a necessidade de combater atitudes machistas e garantir acolhimento adequado às mulheres em situação de violência. Em nota, a Polícia Civil declarou que as investigações continuam para esclarecer o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais