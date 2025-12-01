fechar
Vídeos | Notícia

Moradores do Prado relatam aumento da criminalidade e problemas urbanos

Após abandono de antigo hospital, residentes enfrentam insegurança e ruas com buracos, alagamentos e entulhos, prejudicando qualidade de vida

Por TV Jornal Publicado em 01/12/2025 às 11:03
Moradores do Prado lidam com insegurança e falta de infraestrutura
Moradores do Prado lidam com insegurança e falta de infraestrutura - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Moradores do bairro do Prado, na zona norte do Recife, denunciam aumento de crimes nas ruas e a deterioração da infraestrutura local. A situação se agravou após o abandono de um imóvel que funcionava como maternidade de Santa Lúcia e, durante a pandemia, como hospital de referência.

Com o fim da segurança no local, o prédio foi invadido, provocando maior sensação de insegurança entre os residentes.

Cidadãos relatam medo e vulnerabilidade

Vitorina Vanderlei, moradora há 40 anos do Prado, disse: "Só saio de casa acompanhada, com medo desta insegurança. Onde eu quero ir, eu vou pela avenida, com medo dessa rua. Ando mais, mas sem segurança".

Maria do Carmo, funcionária de empresa de vigilância eletrônica, contou: "Já vi pelas câmeras algumas investidas de criminosos. Portões sendo levados de vizinhos, a ONG vizinha já invadida várias vezes".

Leia Também

Infraestrutura precária intensifica problemas

Além da criminalidade, ruas como Antônio Paz e Oscar Berardo enfrentam problemas de infraestrutura, incluindo entulhos, buracos, excesso de poeira e alagamentos durante o inverno.

Um morador, que preferiu não se identificar, comentou: "Há 25 anos eu moro aqui, e não houve nenhum avanço nesse sentido. A água invade todas as casas aqui".

A combinação de criminalidade e falhas estruturais tem afetado a rotina dos moradores, que pedem medidas urgentes da prefeitura para restaurar segurança e condições adequadas de mobilidade e saneamento no bairro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Suspeito de realizar assaltos em farmácias é capturado por moradores em Casa Amarela
Insegurança Urbana

Suspeito de realizar assaltos em farmácias é capturado por moradores em Casa Amarela
Aumento de assaltos em Boa Viagem refletem crescente onda de insegurança entre moradores da região
Insegurança

Aumento de assaltos em Boa Viagem refletem crescente onda de insegurança entre moradores da região

Compartilhe

Tags