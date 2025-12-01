Mais da metade dos postos de combustíveis fiscalizados em operação tinham irregularidades
Dos 36 postos visitados, 20 apresentaram irregularidades e 8 foram interditados; duas unidades ficarão fechadas por um ano por reincidência
Clique aqui e escute a matéria
Uma operação realizada em Pernambuco identificou problemas em pelo menos 20 dos primeiros 36 postos de combustíveis fiscalizados. Oito deles foram interditados, além de autuações por falhas como ausência de nota fiscal, omissão de entrada e problemas que podem levar consumidores a receber menos combustível do que pagam.
Problemas mais comuns
A operação também encontrou irregularidades relacionadas ao abastecimento, incluindo bicos de bombas que liberam menos combustível do que o registrado e bombas com vazamento, o que impede que todo o combustível pago chegue ao tanque dos veículos. Essas situações estão entre os pontos verificados pelos fiscais.
As autoridades reforçam que alguns sinais podem ser percebidos pelo próprio motorista. Um exemplo é o teste do teor de etanol na gasolina, que pode ser solicitado pelo consumidor em qualquer posto.
Os órgãos de defesa do consumidor ressaltam a importância de sempre solicitar a nota fiscal. Caso haja questionamento sobre a qualidade do combustível que possa ter causado danos ao veículo, o documento comprova onde o abastecimento ocorreu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Infrações mais graves e autuações
Segundo o Diretor de Operações da Secretaria da Fazenda, a fiscalização encontrou postos que não apresentavam notas fiscais do combustível comercializado. O valor já somado em crédito tributário chega a aproximadamente R$ 1 milhão, considerando impostos e multas aplicadas.
Entre as infrações de maior impacto está a omissão de entrada, quando o estabelecimento não comprova a origem da mercadoria. Em outro caso, os fiscais identificaram um posto emitindo nota fiscal em nome de um terceiro.
Até o momento:
- 36 postos foram vistoriados
- 20 apresentaram irregularidades
- 8 foram interditados
- 2 permanecerão interditados por um ano por reincidência na omissão de entrada
Como denunciar suspeitas de irregularidades
Motoristas que identificarem indícios de fraude — seja na quantidade, seja na qualidade do combustível — podem enviar denúncia ao Procon Pernambuco pelo e-mail denuncia@procon.pe.gov.br. Quando a ocorrência não é de competência do órgão, o caso é repassado à instituição responsável.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais