Aumento de assaltos em Boa Viagem refletem crescente onda de insegurança entre moradores da região
Um novo assalto à mão armada foi registrado no bairro de Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima estaciona o carro e é surpreendida por dois homens armados, que chegam em outro veículo.
Nas imagens, é possível ver o motorista sendo rendido e tentando manter a calma. Em um gesto de desespero, ele mostra as mãos para indicar que não está usando aliança e tenta esconder o celular no bolso.
Enquanto um dos criminosos entra no carro da vítima para fugir, o comparsa retorna ao veículo usado no crime. O carro roubado ainda não foi localizado.
Moradores reclamam da falta de segurança
A violência tem se tornado frequente em Boa Viagem. Mesmo com o reforço recente de policiamento nas principais ruas e avenidas do bairro, os assaltos continuam acontecendo com frequência.
A copeira Maria Luana, moradora da área, relatou que escapou de uma tentativa de assalto há apenas 15 dias.
“A gente vive com medo. Mesmo com mais polícia na rua, parece que não adianta. Eles (criminosos) agem a qualquer hora”, desabafa.
Moradores afirmam que nem o núcleo da Polícia Militar, localizado na Avenida Conselheiro Aguiar, tem conseguido conter o avanço dos crimes.
A sensação de insegurança e desamparo é crescente entre os residentes e trabalhadores do bairro.
Pedido de ação
Os moradores de Boa Viagem cobram intervenções mais eficazes das autoridades, com ações preventivas e investigações rápidas, para tentar reduzir os índices de assaltos e restabelecer a sensação de segurança na região.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.