Duas ocorrências envolvendo homicídio e tráfico de drogas são registradas em Abreu e Lima

A cidade registrou duas ocorrências com troca de tiros em menos de 24 horas, ambas resultando em feridos e prisões

A cidade registrou duas ocorrências com troca de tiros em menos de 24 horas, ambas resultando em feridos e prisões. As ações envolveram suspeitas de tráfico e tentativa de assalto.

Confronto no Residencial Leonildo Pessoa

A primeira ocorrência aconteceu no Residencial Leonildo do Pessoa, onde policiais foram recebidos a tiros durante uma operação para apurar denúncias de tráfico de drogas.

Entre os suspeitos estava Tiago Augusto da Silva, de 35 anos, conhecido como Rato, identificado como um dos atiradores.

Tiago já era conhecido pela polícia e vinha sendo investigado por ser envolvido em uma das lideranças de tráfico de drogas.

Durante o confronto, ele foi baleado na perna e socorrido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Após atendimento médico, Tiago foi autuado por tentativa de homicídio.

Tiroteio na Avenida Duque de Caxias

A segunda ocorrência ocorreu na Avenida Duque de Caxias, também em Abreu e Lima. Um cabo da Polícia Militar, que passava pelo local durante a madrugada, presenciou uma tentativa de assalto cometida por dois homens em uma motocicleta.

Um dos criminosos atirou contra uma das vítimas, o que levou o policial a reagir. No confronto, Eduardo José de Souza Lima, de 22 anos, foi atingido e levado para o Hospital Miguel Arraes.

Após receber alta, Eduardo foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, no Recife. Ele ainda tentou intimidar uma das vítimas, mas acabou sendo contido. Em depoimento, negou participação no crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.