fechar
Vídeos | Notícia

Moradores de Setúbal, na Zona Sul do Recife, denunciam roubos e furtos no bairro

Motociclista foi rendido e teve veículo roubado apenas uma semana após adquiri-lo. Com alto índice de criminalidade, Setúbal preocupa moradores

Por TV Jornal Publicado em 12/10/2025 às 11:45
Roubos e Furtos de Motos Aumentam em Setúbal, Recife: Um Olhar Mais Profundo Sobre o Problema da Insegurança na Zona Sul da Cidade
Roubos e Furtos de Motos Aumentam em Setúbal, Recife: Um Olhar Mais Profundo Sobre o Problema da Insegurança na Zona Sul da Cidade - TV Jornal

Roubo de moto em Setúbal provoca medo em moradores

Um roubo a uma motocicleta, ocorrido na rua Padre Cabral, bairro de Setúbal, zona sul do Recife, tem colocado os moradores em alerta. A vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que a abordagem aconteceu em questão de minutos, quando parou para deixar uma passageira. Acredita-se que os assaltantes, também em uma motocicleta, renderam a vítima e levaram o veículo.

A vítima tinha adquirido a moto há apenas uma semana. Felizmente, o veículo foi recuperado em Jaboatão dos Guararapes, em uma área de mata. Apesar dessa boa notícia, não é incomum ouvir relatos semelhantes na região, como o de um eletricista que teve a moto furtada no mesmo local, há dois meses.

Insegurança em Setúbal

Os continuados incidentes levaram os moradores à exaustão. "No início, visitávamos a área sem problemas, agora, evitamos ao máximo", relata um dos moradores, destacando que a insegurança persiste mesmo durante o dia.

Além do roubo de veículos, os moradores também enfrentam outros problemas de segurança, tais como:

  • Furtos
  • Roubo de Fiação
  • Mais recentemente, roubo de motocicletas

Para alguns, a situação atual é insustentável. Dona Janete, que trabalha em um posto de saúde local, expressou seu medo de ser a próxima vítima. "Tenho medo de que um desses criminosos entre na unidade enquanto estou trabalhando, pois ficamos expostos a todo tipo de gente", relata.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Motorista tem para-brisa atingido por um coco na Região Metropolitana do Recife
Insegurança Urbana

Motorista tem para-brisa atingido por um coco na Região Metropolitana do Recife
Moradores de Boa Viagem denunciam aumento de assaltos e falta de policiamento
Insegurança Urbana

Moradores de Boa Viagem denunciam aumento de assaltos e falta de policiamento

Compartilhe

Tags