Moradores de Setúbal, na Zona Sul do Recife, denunciam roubos e furtos no bairro
Motociclista foi rendido e teve veículo roubado apenas uma semana após adquiri-lo. Com alto índice de criminalidade, Setúbal preocupa moradores
Publicado em 12/10/2025 às 11:45
Roubo de moto em Setúbal provoca medo em moradores
Um roubo a uma motocicleta, ocorrido na rua Padre Cabral, bairro de Setúbal, zona sul do Recife, tem colocado os moradores em alerta. A vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que a abordagem aconteceu em questão de minutos, quando parou para deixar uma passageira. Acredita-se que os assaltantes, também em uma motocicleta, renderam a vítima e levaram o veículo.
A vítima tinha adquirido a moto há apenas uma semana. Felizmente, o veículo foi recuperado em Jaboatão dos Guararapes, em uma área de mata. Apesar dessa boa notícia, não é incomum ouvir relatos semelhantes na região, como o de um eletricista que teve a moto furtada no mesmo local, há dois meses.
Insegurança em Setúbal
Os continuados incidentes levaram os moradores à exaustão. "No início, visitávamos a área sem problemas, agora, evitamos ao máximo", relata um dos moradores, destacando que a insegurança persiste mesmo durante o dia.
Além do roubo de veículos, os moradores também enfrentam outros problemas de segurança, tais como:
- Furtos
- Roubo de Fiação
- Mais recentemente, roubo de motocicletas
Para alguns, a situação atual é insustentável. Dona Janete, que trabalha em um posto de saúde local, expressou seu medo de ser a próxima vítima. "Tenho medo de que um desses criminosos entre na unidade enquanto estou trabalhando, pois ficamos expostos a todo tipo de gente", relata.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais