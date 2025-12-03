Carro roubado é rastreado e recuperado após perseguição policial
Os suspeitos, de 19 e 22 anos, ignoraram a ordem de parada dada pela polícia e acabaram presos após perderem controle do veículo
Por
TV Jornal
Publicado em 03/12/2025 às 13:05
O veículo roubado em Feira Nova estava sendo rastreado e a primeira localização fornecida foi em Limoeiro. Posteriormente, o veículo se dirigiu para a região metropolitana do Recife. Nesse momento, os policiais militares do 25º Batalhão foram acionados.
Os oficiais localizaram o veículo nas proximidades de Vila Rica, em Jabotão de Guararapes, e tentaram fazer a abordagem.
No entanto, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada, dando início a uma perseguição que só terminou quando o carro tombou após o motorista perder o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e colidir com um poste.
Foi nesse instante que os dois suspeitos, um jovem de 19 anos e outro de 22, foram presos. Os policiais militares contaram com o apoio de viaturas e motos e em um determinado momento, os bandidos tentaram atingir uma das motocicletas com o carro.
Nenhuma arma foi encontrada dentro do veículo. O carro foi devolvido à vítima, os suspeitos presos e nenhuma pessoa ferida.
A perseguição
Segundo o capitão Otair, do 25º Batalhão, a polícia tentou parar os suspeitos após a entrada do Alfa Ville, mas eles não obedeceram e continuaram a fuga até o bairro de Vila Rica.
A situação só foi controlada após o reforço chegar ao local e os oficiais conseguirem fazer a abordagem.
Os dois homens presos foram encaminhados para a Delegacia de Prazeres, onde foram autuados em flagrante pelo roubo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais