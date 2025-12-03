Adolescente tem bicicleta roubada a caminho da escola

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adolescente é assaltado e tem bicicleta de aniversário roubada em Campo Grande. Suspeito levou o objeto após ameaçar a vítima com uma faca

Clique aqui e escute a matéria

Era por volta das sete e meia da manhã quando um adolescente e seu amigo atravessaram a estrada de Belém em Campo Grande. Eles pararam em frente a um comércio, um entrou e o outro ficou do lado de fora com sua bicicleta.

Foi nesse momento que um suspeito, de camiseta preta, observou a situação. Pareceu que estava apenas atravessando a rua, mas estava planejando a abordagem. Rapidamente, se aproximou do adolescente e anunciou o assalto. A mãe do menino relata que o filho chegou a acreditar que fosse uma brincadeira.

"Ele ficou nervoso, não sabia nem o que fazer, porque ele é tão inocente, que ele não soube nem chamar as pessoas para ajudarem ele. Aí ele pegou a bicicleta e partiu, incidindo o destino dele, onde ele ia levar."

Consequências do assalto

O adolescente de 14 anos só entendeu o risco e desceu da bike quando o ladrão levantou a camiseta e mostrou uma faca.

O suspeito ainda exigiu que o menino entregasse a mochila, que continha apenas materiais escolares. Após o ladrão fugir, a vítima pediu ajuda, mas não conseguiu localizar a bicicleta.

A mãe ainda relata que a bicicleta tinha sido comprada há apenas três dias, como presente de aniversário pelo tio da vítima.

"A bicicleta era do gosto dele, era o que ele queria. Mas era chamativa, então eu tinha avisado para ele não vir para a escola com ela, porque a área é muito visada e perigosa."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais