Suspeito esfaqueia três vítimas no bairro de Santo Antônio
Triplo esfaqueamento ocorre em edifício comercial em Santo Antônio. O suspeito, foi detido e autuado por tentativa de homicídio e feminicídio
Clique aqui e escute a matéria
Este crime ocorreu no Edifício Brasília, localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro Santo Antônio. Uma das vítimas foi uma mulher de 29 anos, grávida de quatro meses. Ela deixou o prédio brutalmente ferida e ensanguentada após ser atingida no braço esquerdo.
Na busca por ajuda, ela gritou por socorro e encontrou policiais militares que, ao chegar ao local, encontraram mais duas vítimas. Ambos os homens, um com 59 anos e o outro com 46, também foram esfaqueados.
Eles acusaram Alan Christian dos Santos, também de 29 anos, como o autor. Na chegada da polícia, ele estava no topo do edifício e começou a lançar objetos na direção dos oficiais.
Alan foi detido pelos policiais enquanto descia um cano lateral do prédio. Ele estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica por conta de um crime de roubo de veículo. Após o incidente, as vítimas foram levadas ao Hospital da Restauração, enquanto Alan foi levado para a UPA da Caxangá.
Acusação
Alan foi acusado de duas tentativas de homicídio e uma tentativa de feminicídio. No depoimento, Alan negou a intenção de causar danos às vítimas, incluindo a mulher gestante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A área está muito abalada e muitas pessoas só descobriram o crime após o ocorrido. Atualmente, o prédio é tanto uso comercial quanto residencial, o que aumenta a preocupação entre os residentes e trabalhadores do local.
Uma advogada, que tem três salas no prédio, confessou sentir-se assustada após a ocorrência do crime.
As investigações já estão em andamento para descobrir a dinâmica exata do que ocorreu. Aguardamos mais informações.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais