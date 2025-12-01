fechar
Vídeos | Notícia

Suspeito esfaqueia três vítimas no bairro de Santo Antônio

Triplo esfaqueamento ocorre em edifício comercial em Santo Antônio. O suspeito, foi detido e autuado por tentativa de homicídio e feminicídio

Por TV Jornal Publicado em 01/12/2025 às 17:06
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Este crime ocorreu no Edifício Brasília, localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro Santo Antônio. Uma das vítimas foi uma mulher de 29 anos, grávida de quatro meses. Ela deixou o prédio brutalmente ferida e ensanguentada após ser atingida no braço esquerdo.

Na busca por ajuda, ela gritou por socorro e encontrou policiais militares que, ao chegar ao local, encontraram mais duas vítimas. Ambos os homens, um com 59 anos e o outro com 46, também foram esfaqueados.

Eles acusaram Alan Christian dos Santos, também de 29 anos, como o autor. Na chegada da polícia, ele estava no topo do edifício e começou a lançar objetos na direção dos oficiais.

Alan foi detido pelos policiais enquanto descia um cano lateral do prédio. Ele estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica por conta de um crime de roubo de veículo. Após o incidente, as vítimas foram levadas ao Hospital da Restauração, enquanto Alan foi levado para a UPA da Caxangá.

Leia Também

Acusação 

Alan foi acusado de duas tentativas de homicídio e uma tentativa de feminicídio. No depoimento, Alan negou a intenção de causar danos às vítimas, incluindo a mulher gestante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A área está muito abalada e muitas pessoas só descobriram o crime após o ocorrido. Atualmente, o prédio é tanto uso comercial quanto residencial, o que aumenta a preocupação entre os residentes e trabalhadores do local.

Uma advogada, que tem três salas no prédio, confessou sentir-se assustada após a ocorrência do crime.

As investigações já estão em andamento para descobrir a dinâmica exata do que ocorreu. Aguardamos mais informações.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Família é alvo de ataque a tiros em estrada de barro no Alto da Felicidade
Emboscada

Família é alvo de ataque a tiros em estrada de barro no Alto da Felicidade
Tentativa de homicídio: Suspeito atira em amigo e foge
Tentativa de Homicídio

Tentativa de homicídio: Suspeito atira em amigo e foge

Compartilhe

Tags