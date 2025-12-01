Agresão física à mulher e adolescente revolta comunidade de Olinda
Homem agride companheira e neta em Olinda e quase é linchado pela vizinhança. Vítimas são hospitalizadas; a polícia está investigando o caso
Um homem de 44 anos foi agredido pela comunidade local, revoltada pelas ações que cometeu. Ele teria agredido sua companheira de 57 anos e a neta dela de 13 anos. De acordo com relatos, muitas pedras e pedaços de madeira foram usados como armas pelos moradores.
Os ataques contra o homem só terminaram quando a polícia chegou a tempo de socorrê-lo e levá-lo para um hospital local. Logo depois, ele foi entregue à custódia policial pelo crime que havia cometido.
O homem tem um relacionamento abusivo e caótico com a mulher há pelo menos três anos. A neta dela, no entanto, nunca aceitou esse maltrato e sempre confrontou o agressor. Numa noite, após uma discussão, ele agrediu fisicamente as duas mulheres com um pedaço de barrote.
Agressões
O ataque foi tão violento que ambas as vítimas tiveram que ser hospitalizadas. Uma testemunha local relatou que viu o homem chegando bêbado e drogado em casa e se irritou com a adolescente.
"Ela estava apenas apoiando no sofá e isso bastou para despertar sua ira. Ele começou a espancá-la e também a avó dela. A população pegou ele e bateu nele. Ele é um monstro. Ele prejudicou seriamente aquelas pessoas."
Suspeitas
A polícia agora está investigando se o homem também pode ter abusado sexualmente das meninas. Apesar dessa suspeita chocante, a família ainda está presa a ele por necessidade financeira.
A Conselheira Tutelar, Priscila Agra, está acompanhando o caso. Ela promete dar todo o suporte necessário para as crianças e a família e encaminhar o caso para a polícia.
