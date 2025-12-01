fechar
Vídeos | Notícia

Agresão física à mulher e adolescente revolta comunidade de Olinda

Homem agride companheira e neta em Olinda e quase é linchado pela vizinhança. Vítimas são hospitalizadas; a polícia está investigando o caso

Por TV Jornal Publicado em 01/12/2025 às 16:53
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 44 anos foi agredido pela comunidade local, revoltada pelas ações que cometeu. Ele teria agredido sua companheira de 57 anos e a neta dela de 13 anos. De acordo com relatos, muitas pedras e pedaços de madeira foram usados como armas pelos moradores.

Os ataques contra o homem só terminaram quando a polícia chegou a tempo de socorrê-lo e levá-lo para um hospital local. Logo depois, ele foi entregue à custódia policial pelo crime que havia cometido.

O homem tem um relacionamento abusivo e caótico com a mulher há pelo menos três anos. A neta dela, no entanto, nunca aceitou esse maltrato e sempre confrontou o agressor. Numa noite, após uma discussão, ele agrediu fisicamente as duas mulheres com um pedaço de barrote.

Agressões

O ataque foi tão violento que ambas as vítimas tiveram que ser hospitalizadas. Uma testemunha local relatou que viu o homem chegando bêbado e drogado em casa e se irritou com a adolescente.

"Ela estava apenas apoiando no sofá e isso bastou para despertar sua ira. Ele começou a espancá-la e também a avó dela. A população pegou ele e bateu nele. Ele é um monstro. Ele prejudicou seriamente aquelas pessoas."

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Suspeitas

A polícia agora está investigando se o homem também pode ter abusado sexualmente das meninas. Apesar dessa suspeita chocante, a família ainda está presa a ele por necessidade financeira.

A Conselheira Tutelar, Priscila Agra, está acompanhando o caso. Ela promete dar todo o suporte necessário para as crianças e a família e encaminhar o caso para a polícia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Homem é preso por estupro de vulnerável após levar duas adolescentes para motel
Estupro de vulnerável

Homem é preso por estupro de vulnerável após levar duas adolescentes para motel
Casa do Pão

Casa do Pão

Compartilhe

Tags