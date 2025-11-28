fechar
Notícias | Notícia

Homem é preso por estupro de vulnerável após levar duas adolescentes para motel

A equipe policial foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as meninas para o motel. Ele estaria prostituindo as duas

Por Anaís Coelho Publicado em 28/11/2025 às 13:18
Objetos que foram apreendidos
Objetos que foram apreendidos - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após ser encontrado num motel com duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

A equipe da polícia foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as duas meninas para o estabelecimento, que fica no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Ele estranhou a idade delas.

O homem ficou nervoso com a chegada do efetivo ao local, os policiais encontraram uma das meninas na cama e a outra consumindo entorpecentes no quarto. Ele foi detido e levado para a delegacia do Varadouro.

Leia Também

Detalhes do crime

Segundo a polícia, o suspeito estaria usando as garotas para prostituí-las, inclusive ele já teria levado elas outra vez pagando uma quantia de R$100, agora ele pagou R$150 para as garotas.

Dentro do motel foram identificados preservativos, lubrificante e maconha. Ele foi detido pelo crime de estupro de vulnerável.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Simone Mendes revela que já foi presa aos 15 anos durante viagem aos Estados Unidos
Celebridades

Simone Mendes revela que já foi presa aos 15 anos durante viagem aos Estados Unidos
PL suspende salário e atividades de Bolsonaro após cumprimento de pena na prisão
PENA

PL suspende salário e atividades de Bolsonaro após cumprimento de pena na prisão

Compartilhe

Tags