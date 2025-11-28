Homem é preso por estupro de vulnerável após levar duas adolescentes para motel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe policial foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as meninas para o motel. Ele estaria prostituindo as duas

Clique aqui e escute a matéria

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após ser encontrado num motel com duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

A equipe da polícia foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as duas meninas para o estabelecimento, que fica no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Ele estranhou a idade delas.

O homem ficou nervoso com a chegada do efetivo ao local, os policiais encontraram uma das meninas na cama e a outra consumindo entorpecentes no quarto. Ele foi detido e levado para a delegacia do Varadouro.

Detalhes do crime

Segundo a polícia, o suspeito estaria usando as garotas para prostituí-las, inclusive ele já teria levado elas outra vez pagando uma quantia de R$100, agora ele pagou R$150 para as garotas.

Dentro do motel foram identificados preservativos, lubrificante e maconha. Ele foi detido pelo crime de estupro de vulnerável.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC