Homem é preso por estupro de vulnerável após levar duas adolescentes para motel
A equipe policial foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as meninas para o motel. Ele estaria prostituindo as duas
Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após ser encontrado num motel com duas adolescentes, de 13 e 14 anos.
A equipe da polícia foi acionada pelo motorista de aplicativo que levou o suspeito e as duas meninas para o estabelecimento, que fica no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. Ele estranhou a idade delas.
O homem ficou nervoso com a chegada do efetivo ao local, os policiais encontraram uma das meninas na cama e a outra consumindo entorpecentes no quarto. Ele foi detido e levado para a delegacia do Varadouro.
Detalhes do crime
Segundo a polícia, o suspeito estaria usando as garotas para prostituí-las, inclusive ele já teria levado elas outra vez pagando uma quantia de R$100, agora ele pagou R$150 para as garotas.
Dentro do motel foram identificados preservativos, lubrificante e maconha. Ele foi detido pelo crime de estupro de vulnerável.