Adolesecente que assaltou bicicleta usando farda do Governo do Estado se entregou em Delegacia

Os menores utilizavam fardas de escolas estaduais e portavam uma faca. A mãe tinha ido ao trabalho e acreditava que o filho estava na escola

Por Zayra Pereira Publicado em 27/11/2025 às 21:44
Imagem de adolescentes cometendo delito em Boa Viagem
Imagem de adolescentes cometendo delito em Boa Viagem - Reprodução

A mãe de um dos adolescentes que roubaram uma bicicleta usando faca, em Boa Viagem, foi até uma delegacia, nesta quinta-feira (27), para que ele confessasse a ação.

A mulher disse que o menor, que tem 14 anos de idade, contou que foi convidado pelo primo para cometer o delito contra um entregador. Eles utilizavam fardas de escolas estaduais e portavam uma faca. A mãe tinha ido ao trabalho e acreditava que o filho estava na escola.

"Ele tem que pagar pelo erro dele. Ele não precisava fazer isso, ele tem de tudo. estuda, trabalhava meio expediente na parte da manhã e não precisava fazer. Errou, vai ter que cumprir pelos erros", disse a mãe.

A mulher revelou que após a repercussão do caso, a família recebeu diversas ameaças e com medo, o adolescente aceitou se entregar.

"Ele disse que nunca tinha feito isso, foi a primeira vez. Eu, como mãe, estou abalada, não sei nem o que falar", afirmou.

O adolescente foi enquadrado na delegacia de Boa Viagem pelo Ato Infracional análogo ao roubo. "Ele estava com receio das ameaças que tinha recebido nas redes sociais e na comunidade e se apresentou na delegacia de menor infrator. A equipe já estava em diligências e trouxa para cá porque já estava sendo confeccionado aqui o procedimento", contou a delegada Millene Dinara.

Os pais do outro adolescente, de 16 anos, também procuraram a delegacia e entregaram a bicicleta que foi roubada do entregador por aplicativo. Ao saber que os pais fariam isso, o adolescente fugiu.

O menor de 14 anos disse que o mais velho era estudante da rede estadual e que emprestou a farda. A bicicleta já foi devolvida ao trabalhador.

