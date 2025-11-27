Adolesecente que assaltou bicicleta usando farda do Governo do Estado se entregou em Delegacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os menores utilizavam fardas de escolas estaduais e portavam uma faca. A mãe tinha ido ao trabalho e acreditava que o filho estava na escola

Clique aqui e escute a matéria

A mãe de um dos adolescentes que roubaram uma bicicleta usando faca, em Boa Viagem, foi até uma delegacia, nesta quinta-feira (27), para que ele confessasse a ação.

A mulher disse que o menor, que tem 14 anos de idade, contou que foi convidado pelo primo para cometer o delito contra um entregador. Eles utilizavam fardas de escolas estaduais e portavam uma faca. A mãe tinha ido ao trabalho e acreditava que o filho estava na escola.

Leia Também Policial Militar é baleado ao tentar defender o sogro no Curado

"Ele tem que pagar pelo erro dele. Ele não precisava fazer isso, ele tem de tudo. estuda, trabalhava meio expediente na parte da manhã e não precisava fazer. Errou, vai ter que cumprir pelos erros", disse a mãe.

A mulher revelou que após a repercussão do caso, a família recebeu diversas ameaças e com medo, o adolescente aceitou se entregar.

"Ele disse que nunca tinha feito isso, foi a primeira vez. Eu, como mãe, estou abalada, não sei nem o que falar", afirmou.

O adolescente foi enquadrado na delegacia de Boa Viagem pelo Ato Infracional análogo ao roubo. "Ele estava com receio das ameaças que tinha recebido nas redes sociais e na comunidade e se apresentou na delegacia de menor infrator. A equipe já estava em diligências e trouxa para cá porque já estava sendo confeccionado aqui o procedimento", contou a delegada Millene Dinara.

Os pais do outro adolescente, de 16 anos, também procuraram a delegacia e entregaram a bicicleta que foi roubada do entregador por aplicativo. Ao saber que os pais fariam isso, o adolescente fugiu.

O menor de 14 anos disse que o mais velho era estudante da rede estadual e que emprestou a farda. A bicicleta já foi devolvida ao trabalhador.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />