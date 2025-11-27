fechar
Vídeos | Notícia

Onda de assaltos na Iputinga: Mulher é assaltada no caminho para o trabalho

Contadora é assaltada a caminho do trabalho na Iputinga. A vítima tentou rastrear seus pertences, mas a falta de policiamento impediu a recuperação

Por TV Jornal Publicado em 27/11/2025 às 14:29
Onda de Assaltos Alarma Moradores da Iputinga, Recife: Relato de Vítimas e Apelo por Segurança
Onda de Assaltos Alarma Moradores da Iputinga, Recife: Relato de Vítimas e Apelo por Segurança - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Uma contadora estava indo para o trabalho por volta das sete e meia da manhã quando dois homens em uma bicicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima, ameaçada, teve que entregar todos seus pertences: a bolsa com seus documentos, a carteira com dinheiro e seu celular.

O crime ocorreu na Rua Doutor Gastão da Silveira, localizada no bairro de Iputinga. Uma colega de trabalho encontrou a jovem visivelmente abalada, ela declarou ter sido literalmente colocada contra a parede, embora não tenha confirmado se os suspeitos portavam uma arma.

A contadora, na tentativa de encontrar os suspeitos, tentou rastrear o celular roubado. De início, a ação parecia promissora, com o aparelho sendo localizado em uma comunidade próxima. No entanto, não haviam policiais disponíveis naquele momento para recuperar o celular e demais pertences roubados.

Leia Também

Crimes recorrentes

Esta não foi a primeira ocorrência criminosa na Rua Doutor Gastão da Silveira. Dias antes, dois agentes de trânsito, foram assaltados por homens que chegaram em um carro escuro. Os suspeitos, buscando preservar sua identidade, usavam capacetes. Os agentes foram obrigados a entregar seus celulares.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os moradores da região clamam por mais policiamento. A insegurança tem deixado a comunidade à deriva, e o medo de ser a próxima vítima é uma realidade diária.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Assalto armado deixa grupo de amigos sem carro e pertences no Grande Recife
Assalto Recife

Assalto armado deixa grupo de amigos sem carro e pertences no Grande Recife
Criminosos armados roubam carro e celular de mulher na Região Metropolitana do Recife
ASSALTO

Criminosos armados roubam carro e celular de mulher na Região Metropolitana do Recife

Compartilhe

Tags