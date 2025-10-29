fechar
Criminosos armados roubam carro e celular de mulher na Região Metropolitana do Recife

Dupla armada rendeu mulher na rua Joaquim de Brito e fugiu com o carro e o celular dela; vítima deixava o trabalho no fim da tarde

Por TV Jornal Publicado em 29/10/2025 às 11:41
Uma mulher foi assaltada no fim da tarde de segunda-feira (27), na rua Joaquim de Brito, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Dois homens armados a abordaram enquanto ela tentava abrir o carro, um Fox preto de duas portas, e fugiram levando o veículo e o celular da vítima.

A vítima relatou que o controle do carro estava com defeito e ela aguardava para conseguir destravá-lo quando os assaltantes chegaram. A dupla entrou no veículo e fugiu rapidamente. O carro não possui seguro.

“Foi exatamente na hora que peguei o celular para avisar uma amiga que iria me atrasar. O mais forte, careca, puxou a arma, apontou para a minha barriga e disse: ‘me dê a chave, calada’. Eu entreguei”, contou.

A investigação

O crime aconteceu entre a Praça Dom Bosco e a Praça Chora Menino, região movimentada e monitorada por câmeras. A Polícia Civil deve usar as imagens de segurança para tentar identificar os autores do assalto.

 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

