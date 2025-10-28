Resumo das novelas, 29.10: Luís Fernando vai ver Maria na prisão em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Luís Fernando vai ver Maria na prisão, ela diz a ele que o caminho está livre para ele se casar com Soraya. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Nandinho confessa a Vera Cruz que deseja ver Alicia, mas é aconselhado a não ir à casa de Soraya. O rapaz também diz a Vera Cruz que não quer ver Maria. Gonçalo questiona Maria se a confissão foi realmente para salvar Nandinho e aproveita para flertar com sua cliente, dizendo que gostaria de tê-la conhecido antes. Agripina pede ao filho que esqueça Maria e retome sua vida antiga. Luís Fernando é informado por um agente que Maria será transferida para um presídio feminino. Na prisão, Maria diz a Luís Fernando que o caminho está livre para ele se casar com Soraya.

(14h45) Rubi



Rosário vai à universidade verificar a dívida de Rubi e é humilhada por Ingrid. Rubi discute com a colega e impede a mãe de ir à diretoria. Rosário confronta a filha, pois sabe que o pai de Maribel pagou a dívida e que ela gastou o dinheiro de Cristina. Toledo percebe o interesse de Rubi em Heitor e sugere um encontro no litoral. Rubi rouba as economias de dona Lola. Em seguida, ela termina com Alessandro, afirmando que o namoro foi um erro e que ela não mudará seu pensamento. Desconsolada, Lola conta a Rosário que foi roubada.

(21h) A-Mar



Fabián pede a Estrella que aceite o que sente por ele e a surpreende com um beijo carinhoso. Érika surpreende Estrella ao sair da casa de Fabián e garante que ela é uma idiota por se meter com o homem que ama. Rosalba, vendo sua filha Érika tão triste, aconselha-a que às vezes é preciso sujar as mãos para conseguir o que se quer. Estrella garante a Fabián que não quer trair sua amiga Érika, e ele pede que ela não desperdice o momento que a vida está lhes dando.Guias de episódios.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cemre retorna à mansão, exigindo ver Nedim e Seher. Ela pede desculpas pelo incêndio e assume toda a culpa, mas Agah impõe que aja “como se estivesse morta” para Nedim. Seher, obrigada a negar a filha, causa um colapso emocional em Cemre, que é levada para a casa da tia Jaf. Nedim entra em desespero e precisa ser contido. Cenk intervém, levando Cemre ao seu apartamento, mas ela o acusa de falso herói e teme que Seniz descubra. Enquanto isso, Seher avisa Ceren sobre a ira de Agah, e Seniz trama secretamente retirar Cemre do apartamento, aumentando a tensão familiar.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Zeynep e Melek escapam juntas para Istambul. Sule fica abalada com o desaparecimento de Melek e os problemas com Cengiz começam a aparecer.

(22h) Reis



Com a piora do estado de saúde de Lemuel, Davi se recolhe em seu aposento e clama a Deus, orando o Salmo 51. Sensibilizada, Bateseba recebe ajuda de Ainoã para cuidar do bebê.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!



Araújo afirma que Policarpo será transferido para outra cidade, e Candinho se desespera. Celso se nega a aceitar a chantagem de Zulma para libertar Sandra. Zulma obriga Sandra a escrever uma carta para Celso. Ernesto força Paixão a assinar o testamento, e o padrinho passa mal. Olímpia denuncia as vendas de Maria Divina e Dita na rua para o delegado. Sônia encontra Lauro, e Tobias se incomoda. Estela janta com Celso e Anabela, que comemora a volta da irmã. Francine chega no sítio e questiona Zé dos Porcos sobre seus aposentos. Asdrúbal ajuda Sabiá a escrever uma carta de amor para Zenaide. Estela recupera sua memória. Maria Divina decide voltar para o sítio. Dita afirma a Candinho que deseja voltar a cantar. Celso anuncia a Candinho que Policarpo será sacrificado.

(19h15) Dona de Mim



Filipa acalma Sofia. Jaques tem um novo pesadelo com Abel. Davi envolve Bárbara, e os dois se beijam. Nina confessa a Filipa que está gostando de Danilo. Davi observa a sintonia entre Bárbara e Marlon durante a luta, mas garante a Ivy que não desistirá da moça. Sofia acusa Jaques de ter feito mal a Abel. Jaques pede que Filipa o ajude a voltar a trabalhar na Boaz. Leo visita Sofia, e Filipa garante que não competirá pelo amor da menina. Ricardo anuncia que Jaques convocou uma reunião de acionistas, e Samuel desconfia. Pam e Danilo trocam gentilezas. Filipa surpreende Jaques ao votar pela permanência de Samuel na presidência da Boaz. Samuel demite Ricardo. Ricardo ameaça Jaques, e liga para Samuel.

(20h30) Três Corações



Joélly rebate os argumentos de Raul sobre a gravidez. Juquinha incentiva Paulinho a ligar para Gerluce. Lorena deixa claro para Zenilda que não gosta de Arminda. Kasper fica sabendo na casa de Ferette que seu irmão morreu em um desastre de automóvel. Viviane avisa a Gerluce que existe uma suspeita sobre a eficácia dos remédios. João Rubens não consegue acalmar Kasper. Arminda ironiza a comoção pela morte do irmão de Kasper. Lorena decide dormir na casa de Maggye, para lhe fazer companhia. Gerluce se mostra decidida a denunciar os criminosos.