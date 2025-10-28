Polícia impede possível feminicídio e apreende arma após discussão entre casal no Grande Recife
Mulher de 39 anos foi ameaçada pelo namorado, um vigilante de 50. Após disparo e gritos, polícia interveio e controlou a situação
Uma ação rápida da Polícia Militar impediu o que poderia ter terminado em tragédia, na noite deste domingo (26), em Olinda. Uma mulher de 39 anos, dona de casa, vinha sendo ameaçada pelo namorado, um vigilante de 50 anos. Vizinhos ouviram gritos e o som de um disparo de arma de fogo e acionaram o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).
O ocorrido
Segundo o subcomandante do BPTur, os policiais chegaram ao local e perceberam o risco iminente.
“O nosso efetivo, ao chegar, escutou uma discussão acalorada e também um disparo de arma de fogo. E aí decidiu, por conta desse cenário crítico, se aproximar da residência e, a partir de então, manter contato com as pessoas que estavam lá dentro”, afirmou.
A equipe precisou pular o muro da residência e se aproximar por uma das janelas, de onde vinham os gritos. “A partir desse momento, estabelecemos um diálogo com o agressor e com a vítima e conseguimos manter o controle da situação”, relatou o subcomandante.
Investigação
Com a situação controlada, o casal foi levado para a Delegacia da Mulher de Olinda. Lá, a mulher tentou defender o companheiro, alegando que os dois estavam embriagados e que o disparo teria sido feito para o alto, no quintal. Ela ainda afirmou que o homem lhe entregou a arma e pediu que atirasse, mas que o disparo acertou a parede.
A mulher prestou depoimento duas vezes, primeiro à Polícia Militar, depois na delegacia, apresentando versões diferentes sobre o ocorrido. A arma foi apreendida e o caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do disparo e a responsabilidade do suspeito.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.